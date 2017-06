Pesca publicará en unos días la resolución para recoger ocle desde barcos en Llanes

La resolución que permitirá a los pescadores de Llanes, Bustio y Ribadesella arrancar ocle desde la mar con la ayuda de buzos sigue adelante y en próximos días saldrá publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Así lo indicaba ayer el director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, a este diario. El texto, apuntó, lleva semanas preparado, siguiendo «los mismos criterios técnicos con los que se vienen arrancando algas en el resto de Asturias desde hace más de cincuenta años y sin ningún dato negativo, ni sobre los campos de ocle ni sobre la práctica del arribazón. Estábamos retrasando su publicación a la espera de un acuerdo entre pescadores y recolectores», explicó.

Un acuerdo que finalmente no ha podido ser, lamentó. «Creo que actuamos de la forma más leal posible», indicó Vizcaíno, y recordó las reuniones mantenidas en la Dirección General de Pesca entre todos los actores interesados. Del último encuentro, celebrado hace algo más de un mes, salió un acuerdo que poco después «rompió» la asociación Ocleros del Oriente.

Para Vizcaíno, «quienes fallaron fueron los recolectores, pues no fueron capaces de mantener a su presidente y el trato que habían hecho, y el Ayuntamiento de Llanes, que además está vendiendo todo esto como una cuestión política, cuando no tiene nada que ver. En la explotación del ocle hay tanta política como en la del percebe o la del pulpo, pero si el alcalde llanisco prefiere llevar esa bandera, está en su derecho», indicó. Lamentó, eso sí, que Enrique Riestra haya «faltado al compromiso que se alcanzó en la reunión. En mi pueblo, los paisanos mantienen su palabra, y si no pueden hacerlo por presiones, lo mínimo es hablar con las otras partes y explicar lo que sucede. Sin embargo, a día de hoy no recibí llamada alguna del alcalde o de los recolectores», afeó.

«Pusimos todas las facilidades para llegar a un entendimiento», recalcan los pescadores

El 1 de julio, a la mar

De la misma opinión era el presidente de la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, Ángel Batalla, quien se confesó «sorprendido» por el rechazo de los recolectores al acuerdo. No obstante, subrayó, «a la asamblea asistieron unos cuarenta ocleros, es decir, todavía quedan cerca de cincuenta que no fueron». Señaló que su colectivo puso «todas las facilidades para llegar a un entendimiento» y aseveró que, agotada la vía del diálogo, él y sus compañeros van a defender su trabajo. «El 1 de julio comenzaremos y este primer año vamos a cumplir los puntos que se plantearon el pasado viernes», indicó.