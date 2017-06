Balmori reclama una solución para los olores del saneamiento

Los vecinos de Balmori están «hartos» del mal olor que llega a sus casas a través de la red de saneamiento del pueblo, según le aseguraron ayer a Enrique Riestra, alcalde de Llanes, durante el concejo público. «Huele en todas las casas y resulta insoportable», se quejaba un residente. Un vecino expuso a la Junta de Agua su malestar, pero les aseguraron que se debía al ocle. «No solicitamos que se levanten las alcantarillas ni que se realice una gran obra. Nos conformamos con que se vierta algún aditivo que suavice el olor», explicaba un miembro de la junta vecinal.

Junto a esta petición, los vecinos de Balmori expusieron durante el concejo público, la necesidad del pueblo de disponer de un parque para los niños «en buenas condiciones» porque los más pequeños no tienen un espacio para jugar sin peligro de hacerse daño. «En 2016, reclamamos una zona de juegos, pero desde el Ayuntamiento no nos hicieron caso», expuso una vecina, quien añadió que el número de menores de Balmori es «demasiado elevado como para que no tengan dónde ir».