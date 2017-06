Riestra acusa a Vizcaíno de «amenazar» a los ocleros para que aceptasen el arranque

Se recrudece la guerra abierta que desde hace varias semanas enfrenta a pescadores y recolectores de ocle de arribazón por causa de la resolución que en un futuro próximo permitirá el arranque de algas en la mar con el apoyo de barcos. Después de que los segundos rechazasen el pasado lunes firmar acuerdo alguno con los primeros, el enfrentamiento ha alcanzado un nuevo nivel y afecta ya a las propias administraciones local y regional.

Si hace dos días el director general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno, criticaba, en conversación con este diario, el «incumplimiento» por parte de los ocleros y del alcalde llanisco, Enrique Riestra, del acuerdo alcanzado durante el encuentro mantenido entre todos los actores implicados en el asunto el pasado 11 de mayo, ayer era el propio regidor de Llanes quien defendía su postura en un durísimo comunicado. En el documento, Riestra respondió a las palabras de Vizcaíno, quien señaló que «los paisanos cumplen su palabra», apuntando que «los paisanos no amenazan, como ocurrió al inicio de la reunión, a los recolectores con quitarles el tractor para acceder a las playas, para que así se arrodillaran ante sus condiciones». Según el regidor llanisco, «ese fue el verdadero motivo por el que el representante de los recolectores de arribazón en aquel encuentro inicial llegase a un acuerdo con la Dirección General de Pesca».

Asimismo, el alcalde de Llanes negó haber llegado a cerrar trato alguno con Alberto Vizcaíno pues, recalcó, «el Ayuntamiento no tiene vela en este entierro, ya que no es una competencia municipal». Manifestó asimismo que el director general de Pesca «sabía de sobra que mi postura personal es contraria al arranque, porque así se lo comuniqué en reiteradas ocasiones y de forma previa a aquella reunión».

Los recolectores inician mañana sus protestas con una concentración ante el Ayuntamiento

«Fui un paisano y me presenté en Gijón a pecho descubierto para mediar», dice el regidor

Enrique Riestra defiende también haber sido «un paisano que se presentó en Gijón, a pecho descubierto, para mediar y también para exponer lo que cree que debe defender. He mantenido y seguiré manteniendo mi postura inicial de defensa de la forma tradicional de recogida del ocle, de un recurso del que dependen casi un centenar de familias llaniscas de forma directa y muchas más de manera indirecta», indicó. Y continuó manifestando su intención de «defender la sostenibilidad medioambiental de los campos de ocle de Llanes, sobre los que el director general de Pesca habla mucho, pero no ha enseñado, ni a mí ni a nadie, un solo estudio que avale esa tesis de que el arranque no los afectaría negativamente».

Por último, el regidor llanisco apunta que la del arranque del ocle «es una cuestión política, pero no mía, sino suya -de Vizcaíno-, de su partido, que sale ahora en la foto alineado con los pescadores durante una de las reuniones que se mantuvieron en las últimas semanas y contraviniendo aquella antigua petición del entonces alcalde, Antonio Trevín, de que no se arranca ocle en Llanes. Petición que ahora el PSOE local se está saltando a la torera para tratar de sacar algún tipo de rédito político. Ver para creer», sentencia.

Movilizaciones

Los recolectores de algas de arribazón, por su parte, recibían ayer por la mañana el visto bueno de Delegación de Gobierno para celebrar, mañana al mediodía, una concentración «pacífica» contra el arranque de ocle. Será frente al Ayuntamiento de Llanes y desde la asociación Ocleros del Oriente confían en tener un gran respaldo por parte de la sociedad llanisca. No descartan, aunque todavía no se concretó nada, seguir con las movilizaciones.