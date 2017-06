«El alcalde no nos representa», critican los pescadores llaniscos

«En lo que a recogida de ocle se refiere, el alcalde de Llanes no sabe dónde tiene la mano derecha». Así de rotundo se mostraba ayer el vocal de la Cofradía de Pescadores Santa Ana Manuel Herrero. Lo hacía durante una comparecencia celebrada a primera hora de la tarde en la sede de la entidad a la que también acudió el patrón mayor llanisco, Ángel Batalla. Ambos pescadores se mostraron sumamente molestos con las declaraciones realizadas en los últimos días por el regidor, Enrique Riestra, con motivo del enfrentamiento que mantienen estos profesionales de la mar con los recolectores de algas de arribazón.

«El señor alcalde dice que defiende la forma tradicional de recogida de ocle. No sé que será esto para él pero yo empecé a recogerlo en las playas con una pala de dientes con ocho años. Seguí haciéndolo, después con red, durante veinticinco años más. Siempre lo sacamos al 'llombu', con carros y, quienes disponían de ellos, con ayuda de animales», relató Herrero. Hace unos años, continuó, «los veinte o treinta recolectores de siempre que quedaban en Llanes comenzaron a utilizar tractores, pero siempre respetando la recogida tradicional y metiéndolos solo a las playas cuando ya tenían el ocle apilado, no como ahora, que los meten hasta el agua como si fueran embarcaciones», criticó, y recordó que «el arrastre en aguas interiores está prohibido en el Principado y en toda España». Aseveró, además, que «algunos de los que empezaron con el ocle hace cuatro, dos o un año, cambian el aceite de los tractores en la propia playa y lo dejan ahí enterrado, junto con los filtros».

El veterano pescador también negó que, «como dice el alcalde, haya cien familias que dependen directamente del ocle de arribazón, pues hay como mucho 89 licencias y en algunas casas concentran hasta cuatro y cinco de ellas». Manifestó también que «las veinte o treinta familias que sí llevan toda la vida recogiendo algas no forman parte de la asociación -por Ocleros del Oriente- y son los nuevos quienes están revolviendo».

El BOPA ya publicó la resolución que permitirá el arranque en Llanes desde el 3 de julio

En términos similares se expresó Batalla, quien apuntó, muy serio, que «el señor alcalde no nos representa -a los pescadores- para nada, nos tiene olvidados. Visto lo visto, preferimos que no lo haga, pues ya dejó claro de qué lado está», criticó, y afeó al regidor que no mantenga una postura neutral. «Me parece estupendo que tenga su opinión personal, pero como es el alcalde de Llanes, tiene que guardársela, igual que yo, como representante de los pescadores, me tengo que callar mis opiniones muchas veces». Indicó también que él y sus compañeros van «a seguir adelante» con el arranque. «Nos da igual que hagan manifestaciones, nadie de tierra va a decir lo que tenemos que hacer los pescadores», apostilló.

La postura del Principado

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por su parte, también quisieron recalcar que «la postura del Principado es la de conciliar entre las partes implicadas y de pura mediación. El alcalde de Llanes probablemente desconozca lo hablado en todas las reuniones que se han mantenido entre la Dirección General de Pesca y los ocleros que, en ningún caso manifiestan que se les haya presionado en modo alguno», agregaron. Asimismo, recordaron a Riestra que la documentación de los estudios y trabajos llevados a cabo sobre este asunto «está a su disposición».

Del Cabo la Mar a Tinamayor

Ayer mismo, la consejería publicaba en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la resolución por la que se autoriza la extracción de algas de fondo del género Gelidum en la costa llanisca. El tramo donde se permitirá esta práctica es el comprendido entre el Cabo la Mar y la ría de Tinamayor y «con el fin de contrastar la recuperación de campos de ocle, se establece con carácter experimental una veda para la extracción de algas desde la desembocadura del río Purón hasta el extremo oeste de la playa de Vidiago». La campaña se desarrollará entre los días 3 de julio y 29 de septiembre, ambos incluidos, y los ocho barcos permitidos podrán faenar de lunes a viernes, teniendo que descansar el fin de semana. Como ya se había anunciado, se establece un cupo máximo total de 1.300 toneladas de algas.

Una resolución que ayer criticaban desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, tanto por la apertura de la costa de Llanes al arranque como por haber sido publicada sin someterse a consulta pública. «El Principado no ha aportado una sola prueba que avale que el arranque garantiza el sostenimiento de esta actividad en el futuro ni ha compartido sus disparates teóricos para que puedan ser contrastados», afearon.

Los ocleros se concentrarán hoy al mediodía ante el Consistorio para protestar contra el arranque.