«No hay certeza sobre que se hagan las obras para proteger a Arriondas de las riadas»

El socialista Emilio García Longo afronta la segunda mitad de su mandato al frente del Ayuntamiento de Parres con la tranquilidad que da haber conseguido dar en estos dos años solución a los problemas de la vieja red de abastecimiento de Arriondas y sanear las cuentas municipales. Pero también con el objetivo de ver cómo concluyen proyectos como la aprobación definitiva del Plan General o la ampliación de la residencia de mayores. Y con ganas de hacer lo posible para que se reforme el puente Emilio Llamedo.

Se cumple ahora la mitad del mandato. ¿Cómo está siendo gobernar en minoría el Consistorio?

Ya dije en el discurso de investidura que el gobierno en minoría era una ocasión para el diálogo. La puerta ha estado abierta permanentemente y también dije que era importante eliminar muros de tensión. Si todos los grupos tenemos claro por qué estamos aquí y la importancia de sacar adelante los proyectos beneficiosos para el municipio, los puntos de encuentro acaban apareciendo.

¿Cómo valora estos dos años?

Fueron intensos, de mucho trabajo y dedicación en los que el ejecutivo local, teniendo en cuenta que solo tiene dos personas con dedicación exclusiva a las tareas de gobierno, realizó un trabajo importante. Hay que agradecer el esfuerzo que están realizando los concejales sin dedicación por sacar proyectos adelante. A partir de ahora vamos a ver cómo cristalizan muchos de ellos.

¿Como cuáles?

Uno de ellos es el Plan General de Ordenación, que es muy importante. Comenzó a gestarse hace ya años, pero en este tiempo ha habido cuatro variaciones del Plan Hidrológico Nacional, que es algo definitorio para un concejo como Parres con su capital rodeada por los ríos. El equipo redactor ha entregado ya el documento final, que va a ser revisado por los técnicos municipales para poder llevarlo a la Comisión de Urbanismo para su debate y aprobación provisional en el Ayuntamiento y ser después remitido a la CUOTA

¿Qué crecimientos urbanísticos prevé el Plan General?

Los crecimientos nos son arbitrarios, están determinados por la norma autonómica. El problema principal de las Normas Subsidiarias no era la escasez de suelo, sino que la normativa ya no se ajustaba ni a la legislación vigente ni a las necesidades de la sociedad. No era que hubiese una necesidad de buscar suelo. En Arriondas quedan unidades de actuación sin desarrollar que figuran en las Normas Subsidiarias. En los núcleos rurales, aquellos en los que la norma permita su crecimiento, exista una demanda y tenga sentido, se permitirá que crezcan. Queremos facilitar la rehabilitación de las viviendas tradicionales.

¿Cómo se está actuando en los pueblos?

El pasado año destinamos más de 500.000 euros en la mejora de infraestructuras y éste se volverá a invertir una cantidad similar. Con la finalidad de que los habitantes del medio rural tenga las mejores condiciones a principios de año celebramos una reunión con los alcaldes de barrio. Hablamos con ellos y definimos un calendario de obras con criterios objetivos, priorizando las necesidades y repartiendo los recursos por todo el concejo.

¿Qué otros proyectos veremos finalizados en lo que resta de mandato?

Una cuestión que nos preocupó desde siempre y reivindicamos fue la ampliación de la residencia de mayores. Se destinaron más de 1,6 millones en la ampliación del nuevo edificio, que va a permitir aumentar en 42 plazas su capacidad. A principios de este año salió a licitación el equipamiento interior. Queremos que empiece a funcionar este 2017.

Han renovado por fin la obsoleta red de abastecimiento.

Desde hace un par de meses nos abastecemos a través de nuestra nueva red. Estamos reponiendo los terrenos afectados de los propietarios que cedieron con generosidad sus fincas. La red está renovada hasta el depósito general y lo que nos planteamos a partir de ahora es sustituir un tramo desde el depósito a la zona de Castañera. Dejaríamos así totalmente renovada la red.

Se han cumplido hace unos días siete años de las inundaciones de Arriondas. ¿Saben algo sobre el proyecto para proteger la villa de las crecidas?

Es un tema que nos preocupa extraordinariamente. Todos recordamos lo que sucedió en junio de 2010. Es un problema grave. Todo el mundo establecía entonces que Arriondas era una prioridad y fruto de ello se hizo un proyecto que se presentó en Delegación del Gobierno. Se elaboró un buen proyecto técnico, pero desde entonces fue pasando el tiempo. Se publicó que se iba a acometer en 2017 y esperábamos que así fuera.

Pero no ha sido así.

Hablé con la Consejería de Medio Ambiente y no tenían ningún conocimiento al respecto. Decidimos pedir una reunión con la secretaria de Estado de Medio Ambiente para pedir información y nos dijo que había más proyectos con la misma urgencia y que el Ministerio iba a realizar un informe técnico para priorizar el ritmo de ejecución de esas actuaciones. No sabemos más. No hay concreción en las fechas ni tampoco veo una voluntad política de Medio Ambiente de poner en marcha los trabajos. En los Presupuestos Generales del Estado no hay ninguna partida que nos permita inicia esa actuación y lo que no está en los Presupuestos no existe. Me gustaría ser más optimista, pero no hay ninguna certeza de que se vaya a acometer las obras para proteger a Arriondas de las riadas.

¿Y del puente se sabe algo?

Es de titularidad del Ministerio de Fomento. En estos dos años hicimos todas las gestiones políticas que pudimos para facilitar el camino de cara a una intervención en el puente. En la última reunión con Carreteras Generales del Estado se nos trasladó que el Ministerio no tenía previsto ejecutar ninguna obra ni en 2017 ni en los años próximos. Nos dijeron que la capacidad inversora era limitada y, ya que el puente no tiene ningún problema estructural, que hay otras prioridades.

¿Y qué van a hacer?

El Ayuntamiento está explorando otras fórmulas porque no nos resignamos a que el puente siga como está. Queremos dar una solución a una estructura que es mucho más que un puente, que tiene un valor simbólico y sentimental para los parragueses.

Se acerca una nueva edición del Sella.

El Sella, además de ser un evento internacional, desde sus inicios supo combinar muy bien el aspecto deportivo y lúdico. En los últimos 2 o 3 años estamos asistiendo a una vuelta al Sella más tradicional al que asistían grupos familiares, parejas con sus hijos que disfrutan del Descenso y participan el en desfile. Está volviendo a ser lo que era gracias a los colectivos de los distintos concejos y al trabajo del CODIS. Estamos peleando además porque se vuelva a retransmitir por TVE.

Serviría para promocionar Parres.

Parres tiene muchas potencialidades no suficientemente explotadas y estamos destinando recursos para la proyección turística del municipio. Las asociaciones de comerciantes y hosteleros están realizando un gran trabajo que nos está permitiendo organizar numerosos eventos y actividades en Arriondas que nos posibilitan proyectar la imagen del concejo, traer gente y generar actividad económica.

¿En qué situación económica está el Ayuntamiento?

La economía municipal está saneada. Hemos reducido ya la deuda en 1,1 millones de euros en estos dos años, a lo que hay que sumar otros 520.000 del pago a proveedores, que teníamos diez años para pagarlo y se ha liquidado en dos. Queríamos sanear los números sin aumentar la presión fiscal a los ciudadanos. Y en este sentido conseguimos reducir el IBI en un 30%. Veníamos de una actualización de los valores catastrales en pleno 'boom' urbanístico que elevó los recibos y que se han conseguido ajustar a la realidad tras conseguir que intervenga el Ministerio de Administraciones Públicas.