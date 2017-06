Los quirófanos de Arriondas, pendientes de la incorporación de más anestesistas

El Hospital Grande Covián puede vivir este verano una situación que ya se ha repetido en anteriores periodos estivales: el cierre de quirófanos ante la ausencia de un número suficiente de anestesistas para participar en las operaciones. Así lo aseguran fuentes médicas del centro, quienes explican que la oferta pública de empleo realizada por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para cubrir las plazas necesarias en hospitales como los de las alas de la región no está obteniendo, al menos hasta el momento, los resultados esperados.

Esto hace temer que se repitan situaciones como las del pasado verano, cuando debido a la falta de anestesistas se cerraron quirófanos y durante algunas semanas solo se atendieron las operaciones que llegaban a través de Urgencias. El resto de cirugía programada se aplazaba, con el consiguiente incremento de las listas de espera. Una situación que incluso obligo al Sespa a adoptar medidas y derivar anestesistas de otras áreas sanitarias con suficiente número de estos especialistas al Grande Covián para reforzarlo.

Fuentes médicas aseguran que entre los profesionales del centro existe «preocupación» porque no se están cubriendo las plazas de especialistas previstas en la oferta de empleo del Sespa y esto puede afectar a la actividad normal de los quirófanos de Arriondas. De hecho indican que de las siete plazas de anestesistas que figuran en la plantilla del centro, solo están ocupadas cuatro de ellas. A esto hay que sumar que dos de estos profesionales marchará de vacaciones dentro de unas semanas, por lo que habrá un periodo de tiempo durante el que solo habrá dos anestesistas en el centro, trabajando cada uno un día sí y otro no para garantizar que las operaciones urgentes se puedan realizar. Algo que ocurrirá, como ya pasó en veranos anteriores, si no se incorporan a nuevos anestesistas para reforzar este servicio de cara al verano. Fuentes médicas apuntan que ya hay previsto incorporar a un nuevo especialista, aunque, si no hay novedad, no comenzará a desarrollar su actividad profesional en el Grande Covián hasta el otoño.

Los sanitarios aseguran estar «preocupados» ya que avanzan que habrá días con un solo anestesista en el hospital

Como consecuencia de esta situación se incrementarán las listas de espera. Los médicos ya cuentan con que, a partir de octubre, cuando el grueso de los especialistas hayan disfrutado de su periodo vacacional, desde el Sespa se pida la realización de un mayor número de intervenciones para que el hospital de Arriondas cierre el año con unos buenos números en lo que a este parámetro se refiere.

Pero la de Anestesia no es la única unidad que precisa ser reforzada este verano para que el Hospital del Oriente mantenga una actividad normal. Otra es la de Radiología, cuyas plazas ofertadas por el Sespa para el Grande Covián tampoco han sido ocupadas aún, según aseguran fuentes médicas del centro. Algo similar ocurre con las Urgencias. Los trabajadores reclaman la incorporación de otros dos médicos a esta unidad para reforzarla de cara al verano, que es cuando se registra una mayor presión asistencial en el Área Sanitaria como consecuencia de la llegada de visitantes y turistas a los concejos del Oriente asturiano.