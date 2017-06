El Archivo de Indianos se convertirá en el Museo de la Emigración española

El presente del Archivo de Indianos es «bueno», pero el futuro que se atisba puede ser «aún mejor». Así lo apuntaban ayer el empresario mexicano y presidente de la Asociación de Amigos de esta entidad, Antonio Suárez, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández Felgueroso, antes del inicio de una nueva sesión del patronato de esta fundación en la Quinta de Guadalupe de Colombres. Una sesión ordinaria para la aprobación de las cuentas y la memoria del ejercicio 2016, pero que dio para mucho más.

Y es que tras la sesión Antonio Suárez, en calidad de la persona que se encargó de aglutinar a la veintena de empresarios mexicanos con raíces asturianas y de otras comunidades españolas que en 2015 decidieron colaborar económicamente para garantizar la supervivencia del Archivo de Indianos, apuntó los objetivos que debe marcarse en el futuro esta institución. Unas metas ambiciosas pero que con trabajo y tiempo se pueden lograr.

Este objetivo no es otro que «ampliar lo más posible» sus fondos documentales para convertirse en el «Museo de la Emigración española» a América y no solo de la asturiana. Así lo avanzó ayer el presidente y accionista mayoritario de Grupo Marítimo Industrial, uno de los más importantes del sector pesquero-industrial de América, quien se confesó «muy ilusionado» con el proyecto. Él y la veintena de empresarios que respaldan al Archivo de Indianos quieren que la institución vaya recopilando los documentos existentes sobre la emigración de las diferentes comunidades del país a América para que luego puedan ser consultados por todas aquellas personas particulares e investigadores que así lo deseen. «Queremos que se convierta en un museo conocido en toda España y que cualquier persona que venga encuentre información sobre la emigración» que registraron las diferentes regiones del país, no solo de Asturias. «Que se pueda buscar información de toda la emigración que salió de España», detallaba.

La aportación de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos a la institución no solo es económica, también proponen objetivos, como es este caso, y aportan «consejos e ideas». Una de ellas fue la elaboración de unas amplias genealogías familiares por encargo que se venden al precio de 10.000 euros. Para el futuro también plantea Suárez que la Quinta de Guadalupe acoja actividades como dedicar un día al año a algún país de Latinoamérica, como puede ser el de México, y celebrar una fiesta temática. Iniciativas con las que Suárez quiere dar una vertiente más empresarial al Museo de la Emigración, como ya se hace en otros espacios culturales de América, porque «los museos necesitan otras fuentes de ingresos además de las cuotas de los patronos y la venta de entradas». «Hay que verlos con una visión empresarial».

Suárez también propuso que, al igual que desde el Principado y la Fundación se contactó con él y con otros empresarios mexicanos con raíces asturianas para salvar económicamente la institución, hagan lo propio en otros países latinoamericanos como Argentina o los centroamericanos para lograr un mayor respaldo hacia la institución entre destacados miembros del mundo empresarial de Ultramar.

Saldo positivo

El de ayer era el primer patronato celebrado en Colombres al que asistía en calidad de presidente de la fundación el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, quien destacó las más de 17.000 personas que visitaron el Museo de la Emigración el pasado año (17.450 visitas para ser exactos), un «resultado positivo» si se compara con los que obtienen otros espacios museísticos de la región.

También apuntó que, a nivel de investigación, se digitalizaron cerca de 20.000 documentos, 15.000 de ellos facilitados por la Sociedad Asturiana de Beneficencia de Cuba y otros 5.000 legados desde Argentina. En el futuro se quiere que estos fondos puedan ser consultados a través de internet.

A nivel económico el Archivo de Indianos finalizó el ejercicio de 2016 con un saldo positivo de 10.000 euros que quedarán para el ejercicio actual. El presupuesto de esta institución durante el pasado año fue de 295.000 euros, mientras que la cuantía para 2017 se ha elevado hasta los 335.000 euros.