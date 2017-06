El Ayuntamiento defiende la restricción del tráfico en Toranda; los vecinos protestan

El Ayuntamiento de Llanes asegura que la ordenación del tráfico que se ha aplicado esta semana en Niembro y que ha generado un notable malestar entre una parte importante de los vecinos, se ha hecho siguiendo la ley. Así se desprende de las explicaciones dadas por el concejal de Playas, Javier Ardines, hacia quien se dirigen las principales críticas realizadas por la Junta Vecinal y por algunos lugareños. Un malestar que este sábado se plasmó con la colocación de varias pancartas en las entradas del pueblo en las que se acusaba al gobierno de Llanes de eliminar aparcamientos y perjudicar al turismo en la localidad.

En lo que respecta al cierre del acceso a la playa de Toranda, el edil explica que esta medida se ha adoptado «a instancias de la Policía Local al no haber autorizado la CUOTA este año la utilización de la finca junto a la playa como aparcamiento y con el objetivo de evitar que se produzcan situaciones de caos circulatorio». En este sentido añade que el inspector les trasladó que había dos opciones, o colocar señales que indicasen que el paso de vehículos a Toranda está prohibido, o colocar una patrulla durante todo el verano en el acceso para evitar el tránsito de vehículos. El Ayuntamiento optó por la primera.

En el caso de las líneas amarillas que se han pintado en muchas calles de Niembro y en ambas márgenes de la subida a Torimbia, Javier Ardines asegura que esta medida se ha adoptado porque «la Policía Local entiende que había que regular el tráfico en el interior del pueblo porque hay lugares en los que se aparcaban vehículos, que luego dificultaban el tráfico». Hay que recordar que Niembro es una localidad que tiene entre sus características la estrechez de sus calles, la gran mayoría de las cuales son de sentido único. Está calificado además como núcleo urbano, por lo que la competencia en materia de tráfico es municipal y, a nivel sancionador, de la Policía Local.

Sobre la subida a Torimbia afirma el edil que se ha pintado la línea amarilla a ambos lados de la vía, que prohíbe el estacionamiento de vehículos, para «cumplir la legalidad». «No se puede dejar a los coches que aparquen en una carretera y entorpezcan el tráfico», añade el concejal.

Respecto a la falta de aparcamientos de cara a este verano, Ardines asegura que la CUOTA le ha reiterado esta misma semana al alcalde, Enrique Riestra, que no hay previsión de autorizar el uso como parking de la finca junto a la playa de Toranda ni tampoco ninguna otra parcela próxima a este arenal. «Sí está solicitado un aparcamiento en la rasa de Torimbia. La autorización depende de los llevadores de esos terrenos. Se acordó en el último concejo público que iban a ser los propios vecinos los que hablasen con ellos, pero a día de hoy solo tenemos autorización de una persona. Si esos aparcamientos no están funcionando no es por el Ayuntamiento», reiteró Ardines.

El concejal de Playas también se refiere a unas parcelas que la iniciativa privada ha intentado habilitar en la zona de La Venta. Son propiedad de una entidad bancaria que ha solicitado a los interesados en explotarlas como parking una cuota de 3.000 euros por su uso, por lo que no han aceptado.

«Las cosas que nos pidió el pueblo en concejo público ya se les explicó entonces que no las puede hacer el Ayuntamiento porque, algunas de ellas serían una ilegalidad, y otras no son competencias del Consistorio, explica Ardines en referencia a recuperar el aparcamiento de Toranda o el pintar una única línea amarilla en la subida a Torimbia.

El concejal añade que tanto Toranda como Torimbia tienen la calificación de «playas naturales» y que en el caso de la segunda «La CUOTA ya restringió» que no se aparcase cerca, medida que señala ahora ha tomado también para la de Toranda. El concejal considera que el negocio «puede seguir funcionando, como lo hace el de Torimbia, que tiene gente pese a que los coches no pueden aparcar cerca».

Los vecinos, por su parte, no descartan realizar más movilizaciones, al margen de comunicados y pancartas, si no se les da una solución.