«Nos han cerrado el pueblo»

Enfadados. Así están numerosos vecinos de la localidad llanisca de Niembro con las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Llanes esta misma semana para cerrar al tráfico la playa de Toranda y restringir los aparcamientos en la carretera que conduce a la de Torimbia, así como en numerosas calles del pueblo. En apenas unos días las líneas amarillas y las señales indicando esta prohibición se han extendido por la localidad, generando un notable malestar entre numerosos lugareños.

Solo hay que darse un paseo por el pueblo y hablar con los vecinos para comprobar que son un número importante los que rechazan estas medidas. Incluso la Junta Vecinal ha emitido un duro comunicado criticando la actuación municipal, la cual aseguran que contraviene lo acordado en el pasado concejo público celebrado el pasado 12 de junio y que fue presidido por el alcalde de Llanes y el concejal de Playas, una cita convocada para abordar la reordenación del tráfico en el pueblo de cara al verano.

«Han hecho todo al revés y están perjudicando al pueblo. Da la sensación de que no quieren coches en Niembro. Hay líneas amarillas y señales de prohibido por todos sitios, pero el Ayuntamiento no ha habilitado ni uno de los aparcamientos de los que se nos habló en el concejo. Hay gente que aparcaba delante de su casa y ya no puede hacerlo porque le han pintado una línea amarilla. Nos sentimos engañados», clama Mariví Llorente, quien asegura que «en Niembro, de forma directa o indirecta, la mayoría de los vecinos vivimos del turismo y si no dejan aparcar a la gente en el pueblo dejarán de venir».

En una línea similar se pronuncia Serafín Carrera. «No veo normal lo que están haciendo. Hay gente que ya ni puede dejar el coche delante de su casa. Me pregunto dónde va a aparcar ahora los que vienen a nuestras playas. En Barro, en Celorio o en San Antolín estacionar junto a la misma playa, pero aquí ahora no dejan. Esto es un atraco», espeta con notable enfado este vecino, quien asegura que «nunca he visto algo así en mi vida ni se hizo en ningún pueblo, en calles donde aparcábamos antes ahora ya no podemos». «No sé para qué hicieron un concejo público. Votamos que estábamos a favor de que se mantuviesen los aparcamientos de siempre y nos encontramos ahora con esto. Direcciones prohibidas y líneas amarillas tenemos ahora muchas, pero sitios para aparcar no», lamenta.

Victoria Martínez considera que con las medidas aplicadas por el Ayuntamiento de Llanes «nos han cerrado el pueblo de Niembro». Incluso ironiza con el tema. «Parece que al Consistorio le sobraba pintura amarilla... Lo que no hacen, en cambio, es desbrozar para dejar los caminos limpios», recalca.

Contundente se muestra también Tomás Cue, conocido popularmente como 'Litri'. «El alcalde y el concejal nos engañan. Ya nos quisieron meter el año pasado la playa para perros en el pueblo sin consultarnos y ahora esto». «Están echando a la gente de Niembro. ¿De qué va a vivir el pueblo?», se pregunta.

Junta Vecinal

La Junta Vecinal ha emitido un comunicado en el que aseguran que el gobierno municipal ha incumplido el compromiso que adquirió en el concejo público de consensuar con ellos la ordenación del tráfico a aplicar de cara al verano. Afirman incluso que, tras hablar con el inspector de la Policía Local, éste les comunicó que la señal de prohibido en las inmediaciones del hotel La Portilla, y que impide el paso de vehículos a Toranda, se colocó «sin contar con los informes técnicos pertinentes», de lo que el sargento hizo responsable al edil de Playas, según la Junta Vecinal.

Janet Llorente, presidenta de la Junta, afirma que el aparcamiento junto a la playa de Toranda, que se ha utilizado «desde hace más de 30 años», cuenta con el permiso de Costas y no entiende por qué este año la CUOTA no le ha dado su autorización cuando en playas próximas como la de San Antolín «se aparca sobre la arena». Añade además que los aparcamientos disuasorios previstos por el Consistorio «deberían estar ya habilitados a estas alturas». Además indica que el miércoles la Policía Local estuvo multando «con 200 euros» a los coches que «aparcaron en una finca particular cerca de Toranda, una gente que ya no va a volver al pueblo». Precisamente lo que temen los vecinos es que los visitantes dejen de acudir a Niembro ante la falta de espacios para estacionar los vehículos.