La Junta aprueba ampliar la flota de ambulancias que da servicio al Oriente

La Junta General del Principado aprobó ayer, con los votos de todos los partidos con representación en la Cámara, salvo el PSOE, incrementar la flota de ambulancias que da servicio a la comarca oriental con tres nuevos vehículos sanitarios. La propuesta, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, contó con el respaldo de todos los grupos políticos de la oposición.

Estas tres nuevas ambulancias que reforzarán a la comarca oriental, siempre que el Gobierno del Principado atienda el acuerdo alcanzado ayer en la Junta General, tendrán como base los concejos de Cabrales, Llanes y Cangas de Onís, aunque también podrán dar servicio a otros municipios del entorno.

En el caso de Cabrales, según explicó la diputada popular Marifé Gómez, se precisa una ambulancia de transporte urgente. El concejo contaba hace años con una ambulancia, pero fue suprimida y el PP, con esta proposición no de ley, trata de recuperarla. «Cabrales tiene una población envejecida, es un concejo con una orografía complicada y los vecinos están hartos de esperar a una ambulancia y suelen optar por acudir en sus propios vehículos al hospital cuando tienen algún tipo de urgencia sanitaria», afirmó la diputada popular.

En una línea similar se manifestó la forista María del Carmen Fernández, quien aseguró que «a localidades como Tielve o Sotres una ambulancia, desde que se le llama, puede tardar una hora en acudir y otra más en llegar al hospital de Arriondas». «Si hubiese una con base en el concejo los tiempos se reducirían a la mitad», añadió.

En el caso de Cangas de Onís la propuesta del PP propone dotar a este concejo y a los de su entorno con un vehículo de soporte vital básico. «Ahora mismo en la zona interior del Oriente no hay ninguna ambulancia de estas características, mientras que en los concejos costeros hay tres, cuando es en el interior donde se dan más urgencias», afirmó Gómez.

Médicos en coches particulares

También aprobó la Junta dotar de una nueva ambulancia convencional para Llanes. La diputada popular recordó que en pasados veranos ya se han dado casos en los que los médicos del centro de salud han tenido que acudir a atender alguna urgencia en sus coches particulares al estar ocupados los vehículos sanitarios que dan servicio a este concejo y por eso propuso dotarlo con una unidad más.

Desde el PSOE se mostraron de acuerdo con algunos de los argumentos esgrimidos por el PP para destinar más ambulancias al Oriente -población envejecida, comarca dispersa, etc...- pero votaron en contra al considerar que el Área Sanitaria VI no presenta deficiencias en lo que al transporte sanitario se refiere. «El Área tiene 17 ambulancias fijas y otras dos temporales», afirmó la diputada socialista Carmen Eva Pérez, quien añadió que, en el caso de Cangas de Onís, el vehículo destinado a este concejo y su entorno realiza una media anual de 2,3 actuaciones al día. También aseguró que «los datos dicen que el verano no es la época de mayor atención sanitaria, esa es cuando llega la gripe».