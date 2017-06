Un balcón para dar la salida al Sella

El Ministerio de Fomento no tiene previsto acometer «ni este año ni en los próximos» las mejoras reclamadas para el puente Emilio Llamedo de Arriondas por el Ayuntamiento de Parres y el conjunto de la sociedad del concejo. Así lo indica el alcalde local, el socialista Emilio García Longo, quien recibió la noticia en una reciente reunión que mantuvo con la Demarcación de Carreteras, un encuentro en el que se le recalcó que el paso no presenta daños estructurales. A ello se suma que la actuación estaba incluida en una de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentadas por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y que fueron rechazadas.

Pese a esta negativa el alcalde parragués no se resigna y busca otras vías para acometer una obra que considera «prioritaria». De hecho trabaja en un proyecto que daría solución a las deficiencias que presenta en la actualidad la estructura. Entre ellas estaría dotar al paso de unas barandillas que garanticen la seguridad de los peatones, unas barandillas, las actuales, que tienen que ser reforzadas cada agosto por el Ayuntamiento de cara al Descenso del Sella; otra es dotar de una iluminación adecuada a este paso; y la última es habilitar unas aceras más anchas que cumplan la normativa vigente en materia de accesibilidad y no como ocurre en la actualidad, con un espacio insuficiente para que se crucen dos grupos de peatones sin que alguno de los caminantes se vea obligado a invadir la carretera o tan estrecho que no favorece el tránsito de las personas en silla de ruedas o de los coches de bebés.

Para el gobierno de Parres la mejora del puente Emilio Llamedo es una cuestión «urgente e irrenunciable» que no quiere dilatar más en el tiempo. Por ello, aunque los gobernantes saben que de cara a este verano es imposible que las obras necesarias puedan estar acometidas -algo que obligará a adoptar medidas para reforzar las barandillas de cara al Descenso Internacional un año más-, sí que tienen en mente que no concluya el actual mandato sin haber subsanado las deficiencias del puente.

Presupuesto

Y dentro de las mejoras que el Ayuntamiento quiere introducir en esta estructura de titularidad nacional, incluida dentro del ensanchamiento de las aceras, está el habilitar una balconada desde la que realizar la lectura del pregón y dar la salida al Sella. Esto supondría un cambio notable en comparación del pequeño stand provisional que se habilita encima de una de las aceras del puente para que se suban a él las autoridades de cara al momento de volver a leer los versos que dejó escritos Dionisio de la Huerta y dar el pistoletazo de salida a una de las pruebas piragüísticas de más renombre.

Aunque el proyecto de esta actuación aún debe finalizarse, el alcalde de Parres indica que «estimamos que las mejoras necesarias en el puente tendrán un coste que oscilará entre los 300.000 y los 400.000 euros». De poder llevarlas a cabo, como es deseo de García Longo, el regidor buscará la colaboración de otras administraciones para acometer una obra muy demandada desde hace lustros en el concejo de Parres. También buscará el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación municipal en este ayuntamiento para hacer frente común y apostar entre todos por esta mejora del puente Emilio Llamedo.