Llanes «no ha luchado» para que se habiliten aparcamientos en Toranda, según el PSOE

El Partido Socialista de Llanes considera que el revuelo que se ha generado en Niembro estos últimos días, con motivo de la ordenación del tráfico de cara al verano y la falta, a día de hoy, de aparcamientos de temporada para las playas, se podría haber evitado. Y lo creen por varios motivos. Uno de ellos, según manifiesta el portavoz del grupo municipal, José Herrero, es que «el Consistorio vuelve ha demostrar su improvisación y dejadez porque ha esperado a junio para empezar a organizar los aparcamientos y la regulación del tráfico en Niembro, cuando podrían haber empezado a trabajar en ello ya desde septiembre del año pasado y a estas alturas estaría todo más que solucionado».

Otro tema al que se refiere José Herrero es al de los estacionamientos de la playa de Toranda, que este año no han sido autorizados por la CUOTA. «Tenemos la impresión que desde el equipo de gobierno no se ha hecho todo lo posible para que se habiliten estos aparcamientos. No han luchado todo lo que tenían que haber hecho para que se permitiesen los dos parkings de Toranda», incide el socialista, quien considera que «si sacas los aparcamientos a un kilómetro de las playas, la gente optará por marcharse a otros arenales».

El socialista señala que en Niembro tradicionalmente se han generado problemas de tráfico durante el verano, ya que «para acceder a dos de las playas más guapas del concejo» los coches tienen que atravesar el pueblo, una localidad que se caracteriza por la estrechez de sus calles. «Nos llama la atención que después de convocar un concejo público se llegase a unos acuerdos, que son la voz del pueblo, y no se haya hecho caso de ellos y hayan ignorado sus peticiones», indica Herrero.

El del PSOE opina que si alguna de las cuestiones planteadas no se ajustan a la normativa, «le corresponde al Ayuntamiento buscar soluciones para darles un respaldo legal». Dentro de este apartado entrarían las líneas amarillas que se han pintado en numerosas calles del pueblo, así como a ambos lados de la subida a la playa de Torimbia y que han generado un notable malestar entre los vecinos. «Con lo que han hecho parece que quieren cerrar el pueblo a los coches. Con tanta línea amarilla ya no pueden aparcar ni los vecinos».

También Ciudadanos

Otra formación política, ésta de reciente creación en el concejo, como es Ciudadanos, también se pronunció ayer sobre esta cuestión. El Coordinador local del partido, José Luis Cobos, ha manifestado que siendo el turismo la mayor fuente de ingresos del concejo, «se ha dejado a la improvisación de última hora el dotar a la playa de Toranda y a otras playas de plazas de aparcamiento que garanticen la comodidad de los usuarios». Y reclama al alcalde que «organice y no prohíba el acceso de vehículos a la playa de Toranda».