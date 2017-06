Pescadores y empresas reclamarán daños si no se abre la campaña del ocle

La Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, las cofradías de la comarca oriental y las seis empresas que se dedican al tratamiento y venta del gelidium presentarán una demanda por daños y perjuicios si este próximo lunes 3 de julio no se abre la costera para la extracción de ocle desde embarcaciones con buzos, tal y como estaba previsto en la resolución del Principado que ha sido paralizada de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Una medida que la sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado atendiendo una denuncia presentada por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) y que ya ha sido recurrida por el Principado.

La decisión de presentar una demanda la comunicó ayer Dimas García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, quien considera «una incongruencia» que se paralice la campaña en toda Asturias cuando la denuncia de Avall se centraba en la zona de Llanes. En este concejo se ha autorizado este 2017 la extracción de ocle desde barcos en las costas del municipio tras 29 años en los que no ha estado permitido. Avall entiende que no se ha realizado ningún estudio científico que avale que el arranque no va a perjudicar al ecosistema marino -las especies que viven y se resguardan entre el ocle- ni al sector de recolectores de arribazón.

García considera que lo que se ha conseguido con esta demanda es «abrir una guerra» entre dos colectivos, pescadores y recolectores de ocle, que hasta ahora habían convivido sin incidentes. «Parece que ahora en la mar valen más los intereses de la gente de tierra que los de los marinos. Nunca se vio que se paralizase la extracción de ocle desde barcos, que es algo que se lleva más de 50 años haciendo en Asturias», dijo.

El presidente de los pescadores avanzó que, «si para el viernes no hay alguna novedad, presentaremos la demanda por daños y perjuicios, porque alguien se tiene que hacer responsable de esto». Y es que, como recuerda, los 28 barcos autorizados para extraer ocle en Asturias entre el 3 de julio y el 29 de septiembre, ya han hecho unas inversiones importantes que rondan los 15.000 euros por embarcación para modificar su cubierta y adaptarla a esta actividad. Algunos pescadores estiman que son «cerca de 600 las familias» afectadas por la paralización de la campaña. En la lonja de Llanes se celebró ayer una reunión a la que asistieron numerosos patrones de las cuatro cofradías del Oriente, pero también representantes de algunas de las empresas que compran el ocle. Calculan que, si el cupo previsto para este año por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales era de 4.600 toneladas, las ventas podrían rondar los 3,5 millones de euros. Una cantidad que dejarán de ganar si no se abre la costera. A esto se suma que los barcos que ya están preparados para arrancar ocle y, por tanto, no pueden salir a faenar.

Inversiones elevadas

Manuel Buenaga, patrón mayor de la cofradía de Ribadesella, se confiesa «sorprendido» por la decisión del TSJA. «Llevamos esta semana y la anterior sin salir a faenar preparando el barco. Hemos hecho una inversión importante. Esto no nos perjudica solo a nosotros, también a las fábricas que es ahora cuando empiezan a trabajar», indica. Buenaga culpa a los recolectores de esta situación. «Esto va a traer problemas. Igual que nosotros tenemos una cuota, ahora lo lógico es que a ellos también les empiecen a controlar y la Administración les mire la cantidad que sacan de las playas», apunta.

Algunas voces especulan ya con que incluso este año no se permita la entrada de tractores a los arenales para recoger esta alga de arribazón o, al menos, no en la cantidad que se había autorizado hasta la fecha. Marcos Peñil, pescador de Bustio, asegura que «no estamos en contra de que los recolectores cojan ocle de arribazón, pero sí rechazamos que a nosotros no nos lo dejen extraer del mar». Además, recuerda que en el Occidente «nunca ha habido ningún problema», cuando se lleva décadas arrancando. «Al final lo que han conseguido es perjudicar a toda Asturias».