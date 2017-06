La asociación de recolectores, favorable a que se regule este sector en la región

La Asociación de Ocleros del Oriente se muestra favorable a que se regule este sector. Así lo indicaba ayer su presidente, Juan Carlos González, quien explica que la propia organización ya solicitó que se hiciese un control sobre aquellas personas que acuden a recoger ocle con tractor a las playas sin disponer de la pertinente licencia de Costas para el vehículo o sin estar dados de alta en el régimen específico de autónomos para los trabajadores del mar. «Somos los primeros que queremos que todo el mundo que se dedica a esta actividad lo haga de forma legal, como nosotros», recalca.

Sí ve positivo que se establezcan unos parámetros de seguridad para fijar una distancia entre los tractores que actúan en las playas, así como entre estos vehículos y los recolectores de a pie, para prevenir posibles accidentes.

Lo que ve más complicado es establecer algún tipo de cupo, como piden algunos pescadores. Y es que apunta que «nosotros no arrancamos, recogemos el gelidium que llega a las playas», una cantidad que varía cada año.

En cuanto a la paralización de la campaña de arranque desde barcos en toda Asturias, la Asociación de Ocleros del Oriente considera este hecho «surrealista». «Seguimos pensando que habría sido mejor un mal acuerdo que una guerra, pero hubo gente que lo dinamitó pese a que otros muchos estábamos a favor», lamenta. «Entendemos que haya muchos marineros enfadados, pero no fuimos nosotros los que pedimos que se parase el arranque. No vamos a pelearnos con gente que, como nosotros, se está buscando el pan. Queremos que sepan que no todos los ocleros estamos en el mismo saco», prosigue González, quien afirma que «tenemos la sensación de que son algunos ocleros de a pie los que están impulsando esta guerra para acabar echándonos también a los de los tractores de las playas».