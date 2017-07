La falta de aparcamiento en la playa Niembro obliga a la Policía Local a intervenir

Varios establecimientos y vecinos de Niembro han iniciado una campaña de recogida de firmas con el fin de instar a la CUOTA y al Ayuntamiento de Llanes a que se reabra el aparcamiento situado junto a la playa de Toranda. Este domingo, primer día realmente de playa de esta temporada, fueron muchos los usuarios que se dirigieron a este arenal, pero tuvieron que darse la vuelta al estar restringido el acceso. Hasta allí se desplazó personal de la Policía Local de Llanes a las horas centrales del día para controlar los problemas de tráfico que se estaban generando y asegurarse de que los vehículos no se introducían en el sendero que conduce a la playa. También realizaron labores de información a los usuarios sobre la no apertura de este parking al no haber sido autorizado por la CUOTA.

Algunos de ellos optaron por dejar su coche estacionado en alguna de las calles del pueblo o junto a la ría y otros optaron por marcharse a otros arenales. Este fue el caso de María Dolores Palacios, que había venido desde Gijón junto con su marido para disfrutar de un día en la playa de Toranda. «Tengo un problema de menisco en la rodilla y no puedo andar bien. Venimos siempre a Toranda porque nos es muy cómoda, pero nos vamos a Barro porque no sabíamos que el aparcamiento estaba cerrado», lamentaba. Ella no era la única enfadada y entre los conductores que tenían que dar la vuelta el malestar era evidente. Muchos de ellos venían incluso de fuera de Asturias y aseguraban que la imagen que se estaba dando no era en absoluto buena. «Venimos a gastarnos el dinero, no a que nos armen este jaleo», aseguraba un madrileño. Otro usuario proponía que se colocase una valla si se va a cerrar el acceso, para no generar confusión a los usuarios que llegaron antes que la Policía Local

Y es que ayer tan solo estaba en funcionamiento el aparcamiento habilitado en terrenos municipales en la rasa de Torimbia. Los tres previstos en la zona de la Venta en unas fincas privadas permanecían cerrados. Esto hizo que muchos bañistas optasen por marcharse a otras playas.

Esta situación ha llevado a varios negocios y vecinos de Niembro a iniciar una recogida de firmas. En el documento, dirigido a la CUOTA y al Ayuntamiento, los firmantes suscriben que trasladan su «queja formal por no disponer del aparcamiento en la ería de la playa de Toranda, como en años previos». Se destacan también una serie de inconvenientes como «la imposibilidad de acceso a la playa a personas con movilidad reducida o mayores; la dificultad para llevar bultos como neveras, tumbonas o sombrillas, y la larga caminata a pie y con importante desnivel que nos obliga a realizar, ya que desde finales de junio el pueblo está casi por completo pintado con rayas amarillas en las carreteras que impiden aparcar».

En el escrito también se asegura que se están «discriminando» a los usuarios de Toranda con respecto a los de otras playas del municipio que tiene un aparcamiento próximo. Entre ellas destacan las de «Cuevas del Mar, La Huelga, Gulpiyuri, San Antolín, Borizu, Barro, Poo, Toró, Ballota y Andrín». Además se culpa al Ayuntamiento de esta situación y reiteran la petición para reabir el aparcamiento de Toranda «como viene haciéndose desde hace más de 20 años».