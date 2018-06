«Celia era un ángel, siempre dispuesta a colaborar sin perder jamás su sonrisa»

«Es como si se me hubiera ido una hija, alguien muy cercano a mí. Celia era una persona irremplazable y su pérdida se va a notar mucho en Cangas de Onís». Con estas palabras se expresaba este mediodía la portavoz municipal de Foro en el Consistorio cangués, Marina Huerta, aún conmocionada por la noticia del fallecimiento de la joven Celia García Otero, de 24 años, en un accidente de tráfico en las inmediaciones de Corao.

El sentir en el resto del concejo es el mismo, todas las personas que por uno u otro motivo tuvieron contacto con la chica coinciden en destacar su buen carácter y su permanente disposición a la hora de colaborar en cualquier proyecto que se le plantease. Algo que, apuntaron desde el Club Voleibol Cangas de Onís en el que jugó, le viene de familia. «Tanto ella como sus familiares son muy queridos y conocidos en la zona, pues siempre colaboran con todo, no solo con el club, en cuya directiva estuvo hasta hace poco una de sus tías, sino con cualquier iniciativa», manifestó a este diario personal de la entidad deportiva. Marina Huerta, quien conoció a la joven cuando ésta se unió a la agrupación local de Foro en Cangas de Onís, también destacó esta faceta suya. «Celia vivía en Cardes y siempre colaboró con la comisión de festejos, así como con todo tipo de actividades. Fue en nuestra lista en las últimas elecciones municipales y era mi secretaria. En seguida congeniamos, pues era una persona que se hacía querer, era muy fácil cogerle cariño pronto», relató la concejala, quien se encuentra estos días fuera de Asturias y aún no conseguía asimilar la noticia.

La joven trabajaba desde hace un tiempo en el Camping de Avín, en Onís, adonde se dirigía esta mañana cuando, por razones que se desconocen, invadió el carril contrario mientras circulaba por la AS-114, en una pronunciada curva ubicada en las inmediaciones de Corao, a la altura del desvío hacia Isongo, y colisionó frontalmente con otro vehículo en el que viajaban dos septuagenarios que resultaron heridos graves. Antes del camping, Celia trabajó en otros establecimientos turísticos de la zona. «Estudió Administración y siempre se buscó la vida, era muy trabajadora», apuntó Huerta.

Pero si hay algo que todos en Cangas destacan de la joven, es su bondad. «Era un ángel, siempre sonriente. Su entrenadora siempre decía lo buena que era, cómo disfrutaba con el voleibol y destacaba por su buen carácter, sin dar nunca ni un solo problema», señalaban desde el club deportivo cangués. De forma similar se refería a ella la portavoz forista, quien recalcó que «Celia era una chica maravillosa, tranquila y con una sonrisa siempre en la cara, no recuerdo haberla visto nunca triste. Esta es una pérdida irreparable, no solo por su juventud, pues tenía toda la vida por delante, también porque no había nadie como ella», aseveró. También el regidor cangués, el popular José Manuel González Castro, destacó el carácter de la que era «una chica estupenda, buenísima y muy risueña».

Los pensamientos de los cangueses están también con las familias paterna y materna de la joven fallecida, ambas muy conocidas y apreciadas, así como con su hermano pequeño. Su padre, pintor de profesión, pertenece a una familia muy numerosa y originaria del Pozu los Llobos y lo mismo sucede con su madre, empleada de Correos y también perteneciente a una gran saga, los Otero, conocida por su participación en entidades e iniciativas en el concejo.