Águeda Otero, nueva presidenta del comité de empresa del hospital Águeda Otero. / E. C. La técnica de laboratorio llega con «ganas de ponernos a trabajar junto a la nueva gerencia del Área Sanitaria VI por el bien del Grande Covián» LUCÍA RAMOS ARRIONDAS. Jueves, 11 enero 2018, 00:13

Los miembros del comité de empresa del Hospital Comarcal del Oriente se reunían ayer por la mañana para elegir a su nueva presidenta, después de que la anterior, María José Ordiz, abandonase el cargo en junio del pasado ejercicio por «motivos personales y familiares». La responsabilidad recaerá a partir de ahora en Águeda Otero Somoano, técnico de laboratorio afiliada a Comisiones Obreras (CCOO). Junto a ella, fue elegido como secretario el administrativo Marcos Pumarada, también de CCOO.

El comité, compuesto por once profesionales procedentes de CCOO, Cemsatse -unión del sindicato médico Simpa y el de enfermería Satse- y el Sindicato de Celadores y Personal No Sanitario (Sicepa), representa a más de doscientos trabajadores del Hospital Francisco Grande Covián. La nueva directiva afronta la etapa que ahora comienza con «ganas de que las personas que pasen a ocupar la gerencia del Área Sanitaria VI -la actual responsable dimitió a finales de 2017 por motivos personales- tengan un talante diferente para poder empezar a trabajar de forma conjunta y en serio por el hospital». En este sentido, Otero recordó cómo el comité «llevaba casi un año esperando para poder mantener una reunión con la gerente, pues se solicitó en febrero de 2017. Cuando por fin teníamos una fecha, hubo que cancelarla, pues al dimitir y estar en funciones, el actual equipo no tiene poder de decisión», explicó.

Entre los principales asuntos que preocupan a los miembros del comité de empresa y que esperan poder tratar con quien sustituya a Margarita Pendás al frente del área, están «la movilidad de los trabajadores, las posibilidades de promoción interna, la carrera profesional y la contratación de más personal», entre otras cosas.