La alcaldesa de Ponga denuncia ante la Guardia Civil ataques y amenazas Marta Alonso, en su despacho del Ayuntamiento de Ponga. / ACEBAL El último incidente, un sabotaje a su vehículo, impulsa a Marta Alonso a revelar las presiones que sufre desde hace tres años, con más de seis denuncias ya interpuestas GLORIA POMARADA BELEÑO. Viernes, 16 febrero 2018, 04:35

Era un secreto a voces de esos que todos saben en un concejo de apenas 623 habitantes, pero que hasta ayer ni la misma víctima había querido verbalizar. Marta Alonso, alcaldesa de Ponga, acumula desde hace tres años más de media docena de denuncias interpuestas ante la Guardia Civil por ataques que trascienden el plano político y se adentran en el terreno personal y de su propia seguridad. Así lo relataba ayer a este periódico, apenas cuarenta y ocho horas después de haber sufrido el último de los incidentes, un sabotaje a su coche que ha supuesto un punto y aparte en su actitud hacia la situación de acoso que dice vivir. «A partir de ahora lo voy a hacer público para que quede constancia si pasa algo», afirma.

Cada caso cuenta con la pertinente denuncia ante la Guardia Civil, explica, pero los acontecimientos han llegado a un punto en el que el silencio ya no es una opción. «Hay épocas en las que se recrudece y he llegado a necesitar presencia de la Guardia Civil», relata. De hecho, en el concejo pongueto, la presencia de agentes del instituto armado en las inmediaciones del Ayuntamiento no es una imagen extraña, especialmente coincidiendo con días de pleno en los que en el orden del día se cuelan cuestiones «complicadas». Porque si algo tiene claro Alonso es que los ataques «están relacionados con mi aspecto político, empezaron en el 2015», fecha en la que la socialista accedió a la alcaldía.

Su formación, el PSOE, empató en número de concejales con Foro, pero el apoyo de la edil del Partido Popular le dio la llave del gobierno. La alianza ponía así fin a dos legislaturas bajo el mandato de Cándido Vega, primero con el partido URAS-PAS y desde 2011 bajo el paraguas de Foro. No obstante, en 2013, justo en el ecuador de la legislatura, la inhabilitación de Vega por un delito contra los recursos naturales, prevaricación y desobediencia, dejaban la alcaldía en manos de su compañera de partido, Mercedes Traviesa. A principios de este mismo año, ambos eran denunciados por la Fiscalía por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

También a María Santos

El rosario de denuncias interpuestas por la alcaldesa van desde daños en su coche a pintadas intimidatorias en puntos del concejo o incendios en fincas de propiedad familiar, relata. La Guardia Civil, apunta, investiga los hechos, pero imputar a los culpables «es difícil de demostrar».

Sin ir más lejos, hace un mes «me persiguieron por la carretera, son cosas que no son normales y menos en un concejo donde todos nos conocemos», lamenta. Esta misma semana, su vehículo estaba aparcado en las inmediaciones de la casa consistorial cuando le fueron aflojados «dos tornillos de las ruedas traseras», señala. «Es la cuarta denuncia por el coche, también me pusieron patatas en el tubo de escape y me lo rayaron», detalla. Alonso no es la única del equipo de gobierno que ha sufrido incidentes similares, pues a la teniente de alcalde, la popular María Santos, «también le rayaron el coche».

«Cada vez que cojo el coche lo tengo que revisar, me dieron pautas de cómo hacerlo. Tampoco sigo una rutina para que no sepan mis movimientos. Antes al ayuntamiento venía a las ocho, ahora a horas distintas y para irme, igual. Los fines de semana lo mismo. Y en el bolso llevo un spray», relata. Los hechos, añade, llegaron a ser puestos en conocimiento de la delegación del Gobierno.

A pesar del clima que se respira, «con amenazas todos los días», ni Marta Alonso ni sus compañeros de corporación se han planteado la renuncia. «Vamos a seguir sacando adelante el concejo, a seguir peleando, porque cada día estamos más fuertes», sostiene la alcaldesa pongueta.