La alcaldesa riosellana traslada a Presidencia los problemas de señal de TDT del concejo

Las quejas de los vecinos de Ribadesella, en especial de los que residen en la zona rural del concejo, sobre la deficiente cobertura de la televisión digital terrestre (TDT) no han caído en saco roto. La misma alcaldesa ha trasladado ese malestar al consejero de Presidencia. «Nosotros estamos haciendo todo lo que se puede, pero el Ayuntamiento ni tiene antenistas ni tiene competencias en la señal de televisión, aunque somos los que damos la cara y recibimos los malos modos », lamentó Charo Fernández.

Según explicó, el Consistorio se limita a tramitar las quejas que plantean los vecinos. De hecho, el domingo 31 de diciembre, una trabajadora del Ayuntamiento se personó en su puesto de trabajo para emitir el correspondiente parte de incidencias que había llegado a la Policía Local. «Lo que no es normal es que no haya una respuesta inmediata por parte de quien debe reparar la avería o no se cuente con un sistema centralizado en el que salte una alarma cuando una antena está estropeada».

El concejo de Ribadesella cuenta con cinco repetidores de TDT, pero recibe de seis, porque también recoge la señal procedente del vecino concejo de Caravia. A su vez, la compleja cobertura televisiva permite que haya núcleos rurales, como el de Camangu, donde sus vecinos reciben la señal de cuatro repetidores diferentes «porque cada persona, en su casa, mueve la antena en busca de la mejor cobertura».

La alcaldesa espera que «cuanto antes» se pongan las medidas necesarias para resolver los problemas. «Al final los habitantes de la zona rural seguimos siendo ciudadanos de segunda», lamentó. Para agilizar cualquier reclamación facilitó el teléfono que el Principado de Asturias tiene a disposición de los ciudadanos para este tipo de problemas, el 902 502 222, «en el que deben atenderlos y contar con una atención inmediata».