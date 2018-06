La amenaza de nuevos recursos marca el inicio del arranque de ocle en Llanes Operarios descargando ocle de arranque desde un barco en Llanes, la pasada temporada. / NEL ACEBAL Avall anuncia que pretende volver a pedir la paralización cautelar de la campaña, mientras los pescadores defienden su derecho a extraer algas LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 20 junio 2018, 00:06

Nuevo enfrentamiento en Llanes con motivo del arranque de ocle. La autorización, por parte de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, de la puesta en marcha de una nueva campaña de extracción de gelidium de la mar con apoyo de embarcaciones amenaza con generar una nueva tormenta en el concejo, con la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) y los pescadores como principales actores. Los primeros confirmaban ayer a este diario su intención de presentar en las próximas semanas un recurso y solicitar la paralización cautelar del inicio de la campaña, como ya hicieran el pasado verano, mientras los segundos insisten en su derecho a explotar un recurso marino del mismo modo en que sus colegas del resto de la región llevan décadas haciéndolo.

La polémica comenzaba hace poco más de un año, cuando por petición de varios pescadores la consejería anunciaba su intención de permitir la práctica del arranque en la llamada zona IV, comprendida entre el Cabo la Mar y la ría de Tinamayor. Pese a que en el resto de la costa asturiana es una actividad habitual, en la oriental llevaba casi tres décadas vedada y su recuperación puso en alerta a los recolectores de algas de arribazón, quienes finalmente llegarían a un acuerdo con Principado y pescadores. No obstante, este trato no convenció ni a los ecologistas ni a Avall, que ya en 2017 manifestaron su rechazo a la práctica del arranque en aguas llaniscas y riosellanas. De hecho, la asociación de vecinos logró que el juez ordenase la paralización cautelar del inicio de la campaña durante unos días.

Una situación que podría volver a repetirse, pues ayer mismo desde Avall manifestaban su intención de recurrir la resolución del 13 de junio publicada este lunes en el BOPA y solicitar, de nuevo, que se tomen medidas cautelares para que no se ponga en marcha la campaña en la zona IV. «La del año pasado tuvo consecuencias, pues salió mucho menos ocle en las playas, y no se ha llevado a cabo ningún estudio ambiental, no sabemos cómo está afectando el arranque a la vida marina», apuntaron desde la entidad. Criticaron, asimismo, que «no se tuvieron en cuenta» sus alegaciones al texto provisional de la resolución. «Las presentamos el 11 de junio y dos días después ya estaba aprobada, no les dio tiempo ni a leerlas», afearon.

«No hay ningún estudio de impacto ambiental para saber cómo afecta a los campos», dice Avall«Está todo controlado, no se escatimó ni un gramo de ocle», aseveran los pescadores

Desde Avall criticaron también que «no existe control sobre el ocle extraído por los barcos, pues lo pesan las propias fábricas y no sabemos cuánto se saca realmente». Por todo esto, el abogado de la entidad ya está estudiando los siguientes pasos a dar. «Vamos a intentar que no se lleve a cabo el arranque en la zona IV», aseveraron, y advirtieron cómo el periodo para recurrir es de dos meses. «Cuando quieran mirar los recursos ya casi terminó la campaña», apostillaron.

Cincuenta familias

En el otro lado, los pescadores llaniscos se mostraban ayer indignados con la postura de Avall y criticaban que «se metan solo con la zona de Llanes. ¿Lo que está mal aquí está bien en el resto de la costa asturiana?», se preguntaba el patrón mayor de la Cofradía Santa Ana, Ángel Batalla. «Quieren fastidiar a cincuenta familias llaniscas que viven exclusivamente de la mar y no tienen otros recursos», afeó, y rechazó que la bajada registrada en el precio del ocle de arribazón estuviese relacionada con la recuperación del arranque, como apuntaron desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. «Eso siempre pasó, un año estaba alto y al siguiente, bajo, lo sabemos todos y el mercado es así», indicó.

Batalla también negó categóricamente que no exista un control de la cantidad de ocle extraído. «La de Santa Ana es una cofradía que data del siglo XII y si seguimos aquí es porque hacemos las cosas bien, no necesitamos que nadie venga a darnos lecciones», manifestó, y agregó que «está todo perfectamente controlado y aquí no se escatimó ni un solo gramo de ocle. Es más, no llegamos al cupo por unos pocos kilos», apostilló.

Por todo ello, el patrón mayor de Llanes aseveró que ni él ni sus colegas se quedarán de brazos cruzados si finalmente Avall y ecologistas presentan sus recursos y se paraliza la campaña de arranque.