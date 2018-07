El aparcamiento de Gulpiyuri se estrena entre críticas por la «mala señalización» El antiguo aparcamiento de Gulpiyuri y las vías circundantes, repletos de coches, pese a que una señal indica que hay otro estacionamiento siguiendo el camino hacia la derecha. / FOTOS: NEL ACEBAL La ausencia de sol y la «falta de información» hicieron que el nuevo estacionamiento no recibiese apenas vehículos, mientras el clausurado estaba lleno LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 7 julio 2018, 06:34

No era un día de playa, pero a Gulpiyuri no le hace falta el sol para brillar. Durante la jornada de ayer decenas de personas se acercaron hasta este arenal, cada vez más conocido fuera de la región, y, desconocedores de la entrada en vigor del nuevo estacionamiento, abarrotaron el antiguo, que desde hace meses no cuenta con autorización. Como ya sucedió en anteriores ocasiones, el pequeño tamaño de este viejo aparcamiento, ubicado frente al entronque de la autovía del Cantábrico, hizo que no tardase mucho en llenarse, por lo que numerosos visitantes optaron por dejar sus vehículos en los márgenes de la vía de acceso, pese a la existencia, a pocos metros, del nuevo espacio, con más de 250 plazas disponibles.

«Si pretenden que la gente deje de utilizar este espacio, que es el primero que ves cuando entras y además está lleno de coches, deberían señalizar mejor la existencia del nuevo, además de cerrar la finca que no se puede utilizar, porque los que venimos de fuera y no conocemos la zona no tenemos por qué saberlo», señalaba la valenciana Raquel Salcedón, quien vino a pasar unos días a Llanes con varios amigos y no se quería quedar sin conocer Gulpiyuri. Sobre la señal que el Ayuntamiento colocó a la entrada del viejo aparcamiento, en la que se indica que hay un parking siguiendo el camino hacia la derecha, la joven apuntó que «lo que parece, más bien, es que te indica cuál es la entrada para éste».

De la misma opinión era Francisco Domínguez, de Madrid, quien aprovecha estos días sus vacaciones para descubrir los encantos de Asturias junto a su familia. «La señalización no está nada clara. Al poner la 'P' de parking justo a la entrada de este espacio, que es el que más cerca está de Gulpiyuri y donde cuando llegamos ya había muchos coches, pensamos que era éste el sitio donde estacionar», relató. Y agregó que, de cara a las semanas centrales del verano, «o se esfuerzan por indicar mejor a los turistas dónde pueden y no pueden aparcar, o esta estampa se repetirá todos los días».

«Es una finca privada y no podemos cerrarla», explica Javier Ardines sobre el viejo parking

Desde el gobierno local, el concejal de Playas, Javier Ardines (IU), explicaba que en los próximos días se van a instalar más señales, si bien apuntaba que el cierre de los terrenos donde se ubicaba el antiguo aparcamiento no lo puede efectuar el Consistorio. «Se trata de una finca privada que fue cedida de forma temporal por sus propietarios en su día para habilitar el parking, con lo que no podemos ni cerrarla nosotros, ni sancionar a quienes estacionen en ella, como si sucederá con los que aparquen en la carretera», explicó el edil.

Pasado el mediodía hasta la zona se desplazaban varios operarios municipales que procedieron a retirar la señal que prohibía el acceso a la zona desde el entronque de la autovía para colocarla a la entrada del viejo estacionamiento, con la intención de disuadir a los conductores se seguir utilizándolo. Habrá que esperar unos días para saber si estas señales son suficientes o, como planteaban ayer muchos de los visitantes, es preciso instalar paneles con una información más precisa.

El de Gulpiyuri y San Antolín no era el único aparcamiento que comenzaba a funcionar ayer. También lo hacían los de otros concurridos arenales llaniscos, como los de Torimbia y Cuevas del Mar. En esta última localidad, además, el concejal de Playas recordaba que queda restringido el tráfico desde el túnel para evitar acampadas ilegales, como ya se hiciese el verano pasado. También se puede utilizar ya, a falta de unos últimos retoques, el estacionamiento de los Bufones de Pría.