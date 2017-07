«El Archivo de Indianos está recuperando su vida cultural» Jesús Bordás, en el balcón del Ayuntamiento de Ribadedeva, con la Feria de Indianos al fondo. / N. ACEBAL «Tocaba mirar al futuro y entendimos que era el momento de que el presidente del Patronato fuese alguien cercano al Principado»Jesús Bordás Alcalde de Ribadedeva LUCÍA RAMOS colombres. Lunes, 10 julio 2017, 04:17

Enemigo de los grandes aspavientos y las promesas faraónicas, Jesús Bordás (Colombres, 1975) prefiere los planteamientos «realistas» y alcanzables. Así trabaja el alcalde de Ribadedeva con los planes que diseña su equipo o con las obras que solicita a Principado y Estado para su concejo. Y, de momento, parece que funciona, pues él se muestra satisfecho con el camino andado.

-Colombres acogía hace unas semanas el encuentro de Pueblos Ejemplares, ¿qué importancia tiene para el concejo estar dentro de esa red?

-Es algo importantísimo, llevábamos muchos años detrás de ello, no solo los últimos cinco que nos presentamos. Siempre fue algo que miramos con anhelo, y finalmente lo hicimos. El encuentro significó un poco recordar de nuevo el día en que vimos a los Reyes de España pasear por Colombres. Al mismo tiempo, representa el encuentro de unos pueblos unidos por lazos de solidaridad y por unos valores comunes como defensa del patrimonio y de la cultura. Estar en ese círculo de elegidos es muy interesante.

-Recientemente animaba a los vecinos de Pimiango a postularse al premio, ¿cree factible tener dos Pueblos Ejemplares dentro del mismo concejo?

-Yo creo que sí. Pimiango reúne los requisitos necesarios para poder llegar a ser algún día Pueblo Ejemplar. Tiene patrimonio, pues el entorno de San Emeterio, con la cueva de El Pindal y Santa María de Tina, está dentro de sus términos. Además, desde el punto de vista social, aunque son pocos vecinos, están muy unidos en torno a la Comandefe y organizan durante el año muchas actividades. Ahora en particular están apostando por el tema de la llegada de Carlos V a Ribadedeva y organizan un evento muy bonito que desde el Ayuntamiento apoyamos en todo lo que podemos. Nos parece que tiene futuro y se va a consolidar como la Feria de Indianos, que acabamos de celebrar y fue todo un éxito.

-Precisamente la tradición indiana es uno de los puntos fuertes de Ribadedeva, ¿cómo ve al Archivo?

-Está muy bien. Es cierto que pasó una situación difícil, pero ahora está en muchas mejores condiciones gracias, sobre todo, a ese conjunto de amigos, de empresarios mexicanos, que apostaron por ayudar al Archivo. Gracias a ellos y al mantenimiento, aportación e interés del Principado, el Archivo está recuperando su vida cultural.

-Hubo hace unos meses un cambio en la presidencia del Patronato, ¿supone el inicio de una nueva etapa?

-Sí. El presidente ya llevaba trece años y ahora había que nombrar a otro nuevo. Eso sí, siempre agradecidos, pues lo hizo francamente bien, peleó mucho por el Archivo. Yo mismo lo viví, y el Ayuntamiento le está muy agradecido, igual que el Archivo. Pero tocaba mirar hacia el futuro y entendimos que era el momento de que el presidente fuera otra persona, alguien cercano al Principado, como lo había sido al principio, con independencia del partido político que gobierne. Yo creo que es interesante que el máximo representante de la cultura del Principado esté al día de todos los problemas que pueda tener el Archivo.

-Acaban de poner en marcha el Plan Estratégico de Turismo.

-En el Ayuntamiento de Ribadedeva hemos decidido apostar por el turismo de una forma tajante. Lo primero que hay que hacer cuando vas a apostar y a gastar dinero en algo, es tratar de analizar un poco los problemas que existen dentro del turismo, las necesidades y dónde es mejor invertir. No hemos hecho un plan faraónico pensando en veinte años, sino algo sencillo, pensando en tres años, para que la gente vea resultados y que nuestra intención es seria de ejecutarlo. En el marco de ese plan vienen ya puntos que se han ejecutado prácticamente de inmediato, como la página web de Turismo.

-Explique alguno de los principales proyectos que incluye el plan.

-Está, por ejemplo, la Ruta de las Tradiciones, que supone una puesta en valor de toda la zona interior de Ribadedeva. Es algo desconocida, pero muy bonita, y estuvimos pensando durante mucho tiempo cómo ponerla en valor, cómo generar un producto vendible, que invite la gente a venir a conocerlo. Se nos ocurrió hacer la ruta aunando todo el patrimonio etnográfico de los pueblos, los sitios históricos y otros puntos de interés y tematizarlo. Nuestra intención es ponerla en marcha en julio.

-¿Cómo es la situación económica del Consistorio en la actualidad?

-Estuvo sometido a un ajuste económico importante durante estos años de atrás, pero se hizo un gran esfuerzo y la situación ahora es mucho mejor. Ya en el presupuesto de este año la previsión de deuda que va a quedar a finales de este año es de cerca de medio millón de euros, que es muy inferior a lo que teníamos y supone una situación saneada. Pero eso no es suficiente, no me gusta solo hablar de pagar deuda, si eso no va a acompañado de un buena gestión económica y administrativa, de obras, de mejoras, de servicios... no sirve de nada.

-¿Qué piensa si echa una mirada atrás hacia estos dos últimos años?

-Estoy contento. Además del premio, se consiguieron cosas muy importantes que eran demandas históricas, como conseguir que en materia de Sanidad los vecinos de Ribadedeva puedan ir a Cantabria. En materia de obras tratamos de estudiar mucho las necesidades y repartirlas por el municipio para que sean justas y equilibradas. Nos encontramos con barrios especialmente degradados y es donde más inversiones estamos realizando, pues nuestra intención es que todos los vecinos puedan vivir en condiciones normalizadas desde el punto de vista de las infraestructuras. Así se hicieron actuaciones en Ulpiones, Boquerizo e Iguariza y se harán este año en La Haya y Argumial, entre otros. Todo esto sin olvidarnos de espacios turísticos como La Franca, donde se asfaltó el aparcamiento, se pintaron la pasarela y las barandillas y se seguirán haciendo más actuaciones próximamente.

-¿Y qué queda pendiente?

-Queremos hacer un edificio junto a la Casa de Piedra que albergue un espacio multifuncional, recuperar el lavadero y el antiguo depósito de Colombres, crear una senda fluvial en el Deva, una nueva pasarela en La Franca, la saluda de Bustio a la N-634...

-¿Hay alguna novedad respecto a esto último?

-Hace poco me reuní con el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, quien me dijo que eso tiene que ser una decisión política, así que he pedido cita con el delegado del Gobierno y en cuanto pueda iré junto a varios vecinos de la localidad a explicarle la petición.

-¿Y sobre la Escuela de 0 a 3?

-Es algo que también tenemos pendiente, es una espinita que tenemos clavada. La problemática que genera en otros ayuntamientos nos echa un poco para atrás, pero duele ver el edificio sin uso, así que trataremos de abrirlo antes del fin de la legislatura.

-Usted estaba entre los regidores que apoyaban a Susana Díaz en las primarias del PSOE, ¿cómo lleva la derrota?

-Pensar en la derrota es un error. Cuando mi padre era alcalde de Ribadedeva le preguntaban si era Felipista o Guerrista, y el dijo que era socialista. Pues yo digo lo mismo. Si me preguntan ¿Pedro o Susana?, digo que Partido Socialista. No me gusta ver lo que ocurrió el día 21 como una derrota o como una victoria, sino como una elección en la que un montón de compañeros se reunieron para elegir un nuevo secretario general y punto. Al día siguiente de esas primarias dejó de haber dos candidatos para haber un secretario general y todos tenemos que echar una mano para tirar hacia adelante.