Asturias batió de nuevo su récord, con 194 licencias de ocle de arribazón Los operarios de Antonio Oves descargan fardos de ocle para dejarlos en el almacén que el empresario tiene en Celorio. / NEL ACEBAL En la última campaña el Oriente copó otra vez más de la mitad de los permisos, con 111 y un incremento del 12% respecto a la anterior LUCÍA RAMOS LLANES. Lunes, 25 junio 2018, 00:18

Que la recogida de ocle de arribazón es una de las actividades más típicas de Llanes y que de la misma viven decenas de familias en el concejo es algo de sobra conocido. Que el 'boom' de esta actividad no deja de crecer, lo están demostrando, año tras año, las cifras. Si entre la temporada del 2009-2010 y la del 2016-2017 las licencias se multiplicaron por cinco en toda la región, copando el Oriente más de la mitad de las mismas, en la última campaña la tendencia fue la misma, batiéndose el récord de permisos al pasar de 188 a 194.

De nuevo, fue la comarca oriental la que más profesionales registró, con un total de 111, lo que supuso un incremento del 12% respecto a los 99 de la anterior campaña. Un incremento que los más veteranos atribuyen a los elevados precios que se llegaron a pagar por kilo de algas en la temporada 2016-2017 y que alcanzó los 2,50 euros. «Hubo mucha demanda y, por lógica, subió el precio. Pero quienes nos dedicamos a esto desde hace tiempo sabíamos de sobra que era algo puntual y que volvería a bajar», explica el llanisco Fernando Abad. Efectivamente, en la última campaña, que se cerró el pasado 31 de marzo, los precios por un kilo del llamado 'oro rojo' oscilaron entre 1 y 1,20 euros. «Hubo gente que se metió en esto pensando que iba a vender al mismo precio y ahora están teniendo que vender la maquinaria que compraron para tratar de recuperar algo de dinero porque no libraron», relata el oclero, quien cree firmemente que el número de licencias volverá a bajar a partir de este año.

La pasada campaña comenzaba a finales del verano de 2017 con unos recolectores «nerviosos y preocupados» después de que dos meses antes se hubiese permitido, por primera vez en 29 años, la práctica del arranque -extracción de ocle en la mar por buzos con apoyo de embarcaciones- en aguas llaniscas y ribadedenses. Superado el susto inicial, los ocleros reconocen que en principio no parece que la citada práctica haya esquilmado los campos de algas, como muchos se temían, si bien recalcan que «todavía es pronto para saber si el arranque va a afectar o no al arribazón. Habrá que esperar al menos otro año», apunta Juan Carlos González, presidente de Ocleros del Oriente.

«Lo que más nos preocupa ahora es que el ocle de Marruecos termine con el sector» La última campaña fue complicada porque «la mar se llevaba las algas a Cantabria»

En este sentido, el oclero y comprador Antonio Oves, quien trabaja con Interalgas S. A., asevera que en la pasada temporada adquirió «quinientas toneladas de ocle llanisco, que son doscientas más que el año anterior». Por ello, defiende que el arranque «no va a perjudicar a esta actividad».

Pese a ello, no fue una buena temporada. «Haber había ocle, porque las manchas se veían, pero la mar se las llevaba para cantabria», lamenta Abad. Critica, además, que muchas de las empresas que tradicionalmente compraban algas a los recolectores llaniscos este año han fallado. «Si no fuese por Oves, que compró la gran mayoría de lo que sacamos y a buen precio, no sé qué hubiéramos hecho», reconoce. El aludido señala que hubo también otras empresas, como Roko y Agar de Asturias, que también adquirieron el 'oro rojo' de Llanes.

«Competencia desleal»

Lo que ahora más preocupados tiene ahora a los ocleros llaniscos es el fin de los cupos que hasta hace poco imponía el Gobierno marroquí a las exportaciones. «Antes solamente dejaban exportar en torno a un 20% de las algas que se extraían mediante el arranque, porque lo que querían era que las empresas fuesen allí, pero como no lo consiguieron, ya dejan exportar sin límites», explica González. Un cambio que, asevera, trastocará el mercado y les perjudicará. «Los costes allí son mínimos, pues tienen a los trabajadores sin apenas derechos, por lo que venden a un precio muy bajo y son algas de arranque, por tanto de buena calidad», agrega el llanisco. Todo esto, lamenta, probablemente haga que pierdan compradores o que el precio baje.

Para buscar posibles soluciones a este problema, los ocleros ya han comenzado a reunirse y pronto solicitarán un encuentro con responsables de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para recabar su apoyo.