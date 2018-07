La Audiencia rechaza el recurso del fiscal contra la sentencia del Kaype Trabajos de demolición de la parte ampliada del hotel de Barro, en junio del año pasado. / JUAN LLACA La titular del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo absolvió al exarquitecto municipal del delito de prevaricación urbanística del que se le acusaba LUCÍA RAMOS LLANES. Martes, 10 julio 2018, 00:26

No habrá repetición del juicio por el 'caso Kaype'. La sentencia por la que la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo absolvía al exarquitecto municipal de Llanes, A. R. M., del delito de prevaricación urbanística del que se le acusaba por autorizar la ampliación del hotel de Barro está debidamente motivada. Es lo que señala la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en una sentencia a la que ha tenido acceso EL COMERCIO y en la que desestima el recurso presentado por el ministerio fiscal contra el citado fallo de la magistrada. Una nueva sentencia contra la que no cabe recurso y que, por tanto, pone punto final al procedimiento abierto contra el exfuncionario.

El pasado 16 de marzo la titular del citado juzgado dictaba la sentencia absolutoria y veinte días después el fiscal recurría el fallo por considerarlo «arbitrario e irracional», solicitando la repetición del juicio porque, a su parecer, la jueza se limitó a hacer un resumen de las pruebas, sin valorarlas ni motivar su decisión. En un duro escrito al que se adhirió la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), el representante del ministerio fiscal cargó contra la magistrada e indicó que «las resoluciones judiciales no son meras expresiones de voluntad, sino aplicación razonable y razonada de las normas jurídicas, por lo que requieren de una motivación».

Una motivación que, al contrario de lo manifestado por el fiscal, para los componentes de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial sí existe. De hecho, apuntan, no se puede estimar la «inmotivación» esgrimida por el recurrente, cuya oposición a la sentencia, consideran, tiene más que ver con diferencias interpretativas de las pruebas practicadas durante el juicio. «En el fondo, la disidencia mostrada con la sentencia de instancia discurre por la disconformidad con el criterio valorativo de la prueba, y ello no identifica el vicio pretendido al no alcanzar tal el juicio que se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando, como es el caso, no se desliza hacia la extravagancia o la arbitrariedad», señalan.

Los magistrados insisten en que no se puede achacar falta de motivación al fallo de la titular del Penal 2 de Oviedo, «pues basta su lectura para seguir el discurso argumentativo que ofrece con el referente probatorio que la autoriza, culminándolo con la conclusión que excluye el cupo de culpabilidad rector del delito por el que se acusa y que erige el epílogo del relato de hechos probados, cuya revisión es lo que se pretende por la parte recurrente, y adherida, sin un fundamento atendible».

Sobre esto último también se pronuncia la Audiencia, que del mismo modo rechaza la repetición de la vista, con una nueva testificación del exarquitecto, como pedían la Fiscalía del Principado y Avall. «La legalidad en base a la que se ejerce el juicio revisorio en la alzada es la anterior a la reforma operada por la Ley 41/2015 de 5 de octubre, porque esta solo se aplica a los procedimientos iniciados tras su entrada en vigor, el 6 de diciembre de 2015», indica el tribunal. Aún omitiendo esto, abundan los magistrados, tampoco podría llevarse a cabo la repetición en los términos que requería el recurso, pues se solicita solo repetir la testifical del exfuncionario cuando, para garantizar la imparcialidad, deberían volver a llevarse a cabo también las demás.

Las obras de ampliación de este hotel de Barro fueron paralizadas por los tribunales en 2014 tras la denuncia interpuesta por un vecino y lo levantado fue derribado el pasado año después de que las licencias en las que se basó la actuación fuesen declaradas ilegales.