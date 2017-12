La avenida de Tito Bustillo permanecerá cortada por obras durante todo el día La avenida de Tito Bustillo permanecerá cortada durante toda la jornada por obras. / NEL ACEBAL El tráfico quedó interrumpido ayer al mediodía y si fuese necesario se prolongará hasta el lunes, abriendo un paso provisional durante el fin de semana JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 15 diciembre 2017, 00:49

Ayer al mediodía se procedía al cierre total de la carretera local RS-2, la avenida de Tito Bustillo de Ribadesella, como consecuencia de las obras de mejora y refuerzo de la red de saneamiento. El corte de tráfico quedó señalizado a la altura de La Huertona, en dirección a Ribadesella, y en la intersección de la carretera local con la N-634. En esta dirección los vecinos del Tocote tienen libre acceso a sus viviendas, ya que el cierre se habilitó a la altura de la cueva paleolítica.

Según explicó el concejal de Obras y Servicios, Enrique Gancedo, el corte se prolongará a lo largo de la jornada de hoy y si fuese necesario podría extenderse a la del lunes, abriendo un paso provisional durante el fin de semana. «Se debe a que tienen que hacer dos entronques que les obligan a cruzar la carretera. Su intención es acabar hoy, pero como no saben muy bien con qué otros servicios se van a encontrar -tuberías de gas o alumbrado- desconocen si tendrán que seguir el lunes. En ese caso, se volverá a cortar el tráfico el mismo día, pero se habilitará un carril para dar servicio durante el sábado y el domingo», confirmó Gancedo.

El concejal pidió disculpas a los usuarios de la carretera por no haber informado con mayor antelación, «pero es que a nosotros nos lo comunicaron el miércoles por la tarde». No obstante, la señalización del corte se instaló a primeras horas de la mañana de ayer. Los trabajos, entretanto, transcurren con normalidad, aunque en la apertura de la carretera se han encontrado con más roca de la prevista. «Cuentan con la maquinaria adecuada, así que no se les está dando mal», destacó el responsable de Obras y Servicios.

El edil también adelantó que durante las primeras semanas del año que entra el Consistorio procederá a rallar el pavimento de las resbaladizas calles del casco antiguo de la villa para hacerlas más transitables. Después de estudiar varias opciones, en el Ayuntamiento decidieron quedarse con ésta «porque es la solución adecuada y una de las menos costosas». Se actuará sobre toda la superficie de las calles Manuel Fernández Juncos, López Muñiz y también en la plaza del Ayuntamiento. Finalmente se descartaron tanto el abujardado como el uso de líquidos antideslizantes. «El abujardado rompe la piedra y los líquidos tienen escasa durabilidad con el agua a presión de los servicios de limpieza», explicó el concejal.