Avistan un lobo a las afueras de la localidad de Amieva

En las faldas del pico Primiello, a apenas unos kilómetros de la localidad de Amieva, emplazada en el concejo del mismo nombre, el zaragozano Fernando Heras conseguía capturar con el objetivo de su cámara a un ejemplar de lobo ibérico. Ocurrió el pasado martes, al mediodía, durante una de las rutas que este aficionado a la fotografía con raíces en Amieva acostumbra a hacer siempre que puede escaparse unos días a la 'tierrina'. «Ya me habían comentado que sabían que había algún ejemplar por la zona y durante el ascenso pude ver varios rastros, por lo que permanecí atento y, finalmente, tuve suerte», explicaba ayer Heras a EL COMERCIO. Con sumo cuidado de no ser visto por el animal para no ahuyentarlo, sacó su cámara y comenzó a hacer fotos. «En alguna se puede apreciar lo cerca que estaba el lobo de los praos y el pueblo, que es algo que llevan diciendo desde hace tiempo los ganaderos de la zona», apuntó Heras. Consciente de «la suerte» que tuvo al poder inmortalizar algo una estampa que no se suele ver con facilidad, el maño compartió parte de las instantáneas en sus redes sociales, donde están teniendo cierta repercusión.