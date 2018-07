El Ayuntamiento concederá licencia al chiriguito de Gulpiyuri si cumple los requisitos

En el Ayuntamiento de Llanes dicen no haber recibido hasta la fecha la solicitud de licencia de actividad para el chiringuito de Gulpiyuri, pero de llegar a registrarse la concederán «si cumplen todos los requisitos». Así lo explica la edil de Urbanismo, Marián García de la Llana (Foro), que lamenta no obstante que al Consistorio le hayan sido «retiradas competencias». Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias avala la instalación del chiringuito, rechazado inicialmente desde el ámbito municipal. El permiso de la CUOTA para esta instalación tiene una validez de cuatro años, explica la edil. «Da pena que sea en un sitio tan sensible como Gulpiyuri, el fin de Urbanismo es preservar esas joyas», indica.