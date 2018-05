El Ayuntamiento de Parres defiende el resultado de las obras en El Picu y Fresnidiellu

El alcalde de Parres, el socialista Emilio García Longo, defendió ayer las obras acometidas en los accesos a El Picu y Fresnidiellu y destacó que en su visita a estos pueblos tras la finalización de los trabajos los vecinos «mostraron su agradecimiento y satisfacción». Rechaza así las críticas de Ciudadanos, que había señalado esta misma semana que los residentes no estarían conformes con el resultado de la reparación. García Longo censura los «discursos de campaña electoral» de la formación naranja e indica que, como Gobierno, se centra en «continuar con el programa de inversiones». El «esfuerzo» inversor en la zona rural, dice, «es comprobable y objetivo». Indica, además, que el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto de recuperación de espacios públicos destinado a las zonas rurales que «continúa ejecutando obras en todo el concejo». No obstante, «con los recursos del Ayuntamiento no se pueden financiar todas las obras y tiene que haber implicación de otras administraciones», dice.