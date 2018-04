El Ayuntamiento riosellano no cambiará el aparcamiento de El Tocote al no existir alegaciones La alcaldesa recuerda a Pueblu que existió un periodo de información pública en el que no presentaron las quejas ahora lanzadas JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 11 abril 2018, 00:07

El Ayuntamiento de Ribadesella no piensa modificar el proyecto de urbanización que se está ejecutando en la avenida de Tito Bustillo tal y como ayer le pidió Pueblu. Es decir, las plazas aparcamiento previstas frente al barrio de El Tocote se ubicarán junto al edificio porque así viene recogido en el proyecto y porque nadie presentó alegación alguna durante el periodo de información pública. «El proyecto pasó una exposición pública y un trámite ambiental, así que venir ahora con que se va a contaminar las viviendas carece de fundamento», contestó la alcaldesa, Charo Fernández.

La regidora desconoce si Pueblu ha actuado en este asunto con «mala fe o por desconocimiento». No se explica que contando en sus listas con el que fuera concejal de Obras en el Ayuntamiento «no les haya advertido de la tramitación que siguen todos los proyectos». Un procedimiento que siempre incluye un periodo de exposición pública para presentar alegaciones. «Así que, o no hicieron los deberes o no les interesó en aquel momento», añadió Fernández.

Según contó la alcaldesa, el equipo de gobierno que preside mantuvo una reunión con los vecinos porque así lo pidieron «tres» de las 38 familias que residen en El Tocote. En ese encuentro se les comunicó que esa batería de aparcamientos contará con plazas reservadas en exclusiva para los vecinos. «Además, van a tener un tamaño incompatible con el estacionamiento de autocaravanas y furgonetas. Van a ser exclusivos para coches y habrá una zona acotada para los vecinos, algo que será beneficioso para ellos. Así que no contemplamos ninguna modificación», confirmó Charo Fernández. El número de espacios reservados para la vecindad se determinará en función del número de vehículos existentes en el barrio.

La alcaldesa confía en que la UTE Tito Bustillo, integrada por Dieza SL-Iván Rodríguez Montequín, pueda concluir la actuación en el plazo previsto. Es decir, para el 7 de julio. No obstante, lamentó que Hidrocantábrico esté «poniendo problemas» con la ubicación de la alta tensión en el proyecto de saneamiento que está desarrollando Tragsa en la misma calle. «Si este proyecto se retrasa, también retrasará el asfaltado final de toda la zona entre Picu Ramonón y la cueva», añadió Fernández.

La adecuación ambiental del entorno y accesos a la cueva y Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo fue adjudicada por 254.093 euros. Como actuaciones más singulares incluye la construcción de una senda peatonal con carril bici entre El Picu y La Mediana, así como una pasarela peatonal de madera en el último tramo de acceso a La Mediana, a la altura de Picu Ramonón.