El billete del plan de Lagos sube entre críticas del Ayuntamiento de Cangas Uno de los buses del plan de transporte, ayer en los Lagos de Covadonga. / NEL ACEBAL El precio se incrementa hasta los nueve euros, «una vergüenza» para el alcalde, que recuerda que el Parque sigue careciendo de servicios G. POMARADA / L. CASTRO CANGAS DE ONÍS. Sábado, 2 junio 2018, 00:11

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga inició ayer la temporada estival con una subida de precios. El billete alcanza así los nueve euros, uno más que el fijado en la tarifa del pasado verano, que se mantenía desde que en marzo diese inicio la presente campaña. La decisión no ha gustado en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, que conoció el incremento monetario unas horas antes de su entrada en vigor, explicó el regidor José Manuel González Castro (PP). «El Ayuntamiento se entera ayer (por el jueves) a las dos de la tarde por una escueto correo del Consorcio de Transportes. Lo que nos dicen es que es en aplicación de la subida de tarifas, que afecta a todas las regulares», señaló el alcalde.

Desde Cangas no ocultan su malestar con la subida tarifaria y las formas de comunicarla, pues hace apenas dos semanas habían mantenido una reunión con el Consorcio. «Habíamos pedido que nombrasen a un coordinador y nos avisan tarde, mal y nunca de una subida que es vergonzosa porque arriba no se dan los servicios que requiere el Parque Nacional», criticó González Castro. Ayer, tanto el centro de visitantes Pedro Pidal como los puntos de información y los servicios permanecían cerrados. La fecha de apertura prevista originalmente era el 30 de junio, si bien el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, se comprometió la pasada semana a acortar el plazo y abrirlos el 1 de junio. «En un Parque que está albergando a 800.000 personas, los baños públicos están cerrados y no hay personal. Los viajeros pagan más y les recortan los servicios», censuró el primer edil al Principado.

Los reproches llegaron también al terreno de partidos: «El PSOE quiere destruir el Parque Nacional de los Picos de Europa», afirmó el regidor popular. En clave local, lanzó un «llamamiento» a «todos los grupos políticos de Cangas para sumarse a esta petición de mejora de los servicios del Parque Nacional». «Me gustaría saber qué opina el PSOE de Cangas de lo que están haciendo sus compañeros en el Gobierno del Principado», instó.

Para el alcalde, la subida de precios pone de relieve que la gestión del plan de transporte a los Lagos «sigue siendo mala y va a peor», lo que preocupa en una comarca que «vive del turismo y tiene que dar un servicio de calidad, si subimos el precio y recortamos servicios estamos echando a la gente».

El acceso a los Lagos en transporte exclusivamente público se mantendrá hasta el próximo 30 de septiembre, con la única interrupción de las jornadas del 25 de julio y 8 de septiembre. Este año, la temporada estival se alarga un mes y medio, lo que sumado a las restricciones de los fines de semana sitúa al plan en su máximo histórico, con 161 días activo.