Cabrales abre la vía al cobro a las eléctricas por utilizar el territorio
El Consistorio oriental incrementó en casi un 22% su presupuesto gracias a un canon que fue pionero en solicitar hace ya cuatro años
LUCÍA RAMOS CARREÑA. Viernes, 8 junio 2018, 00:33

La corporación municipal cabraliega aprobaba ayer, con los votos a favor de PP, Foro y Somos y la abstención de los socialistas, un presupuesto de algo más de tres millones de euros para el presente ejercicio. Una cifra que se ha visto incrementada en casi un 22% gracias a los cerca de 600.000 euros obtenidos tras cobrar un canon a las empresas eléctricas por el uso de su territorio. Concretamente, las cuentas municipales ascienden este año a 3.030.000 euros frente a los 2.486.000 de 2017.

Cabrales se convierte así en un concejo pionero en Asturias a la hora de percibir una interesante inyección monetaria gracias a una iniciativa que ya puso en marcha hace más de cuatro años y a la que posteriormente se sumarían otros muchos municipios de la región. «Fuimos los primeros en solicitar ese cobro y por poco no lo conseguimos, pues en primera instancia el juez no nos dio la razón. Sin embargo, y pese a la escasez de dinero de que disponíamos decidimos recurrir y acertamos, pues recibir un montante como este supone mucho para un concejo pequeño como el nuestro», señaló el regidor cabraliego, el popular Francisco González. Explicó, eso sí, que los casi 600.000 percibidos este año son consecuencia de cuatro años de atrasos y estimó en «unos 200.000» los que se obtendrán de forma anual a partir de ahora. Eso si las compañías eléctricas no se salen con la suya, pues tras el aluvión de solicitudes de decenas de ayuntamientos en toda España ya han interpuesto numerosos recursos para tratar de eludir este canon.

González se mostró satisfecho con la victoria conseguida, si bien lamentó que la existencia de deuda impidiese destinar el dinero recibido a inversiones. «Lo tuvimos que dedicar a reducir una deuda que en 2013 rondaba los 2,6 millones de euros y de la que solo restan sobre 200.000 por abonar», explicó. Celebró, eso sí, que esa importante reducción «permitirá a partir de ahora trabajar con más desahogo y flexibilidad».

Dentro del presupuesto aprobado ayer fue el epígrafe de tasas y precios públicos el que un mayor cambio experimentó respecto al pasado ejercicio debido, precisamente, al cobro del citado canon y pasando de los 279.000 euros de 2017 a 802.000. También se incrementaron, en casi 300.000 euros, las inversiones, que el pasado año fueron de 105.000 euros y en esta ocasión ascienden a 388.000. Algo más de 100.000 proceden de las ayudas a los territorios del Parque Nacional de los Picos de Europa y ya se han destinado al acondicionamiento de un espacio público en La Molina (35.000 euros), la instalación de alumbrado público eficiente en Carreña (46.000) y la compra de mobiliario para la Casa de la Montaña (20.000). Además se destinarán 70.000 euros a la pavimentación de diferentes viales, 30.000 más al acondicionamiento de parques infantiles, otros 30.000 a la creación de aparcamientos -la intención es habilitar uno en La Molina- y 78.000 más al arreglo de pistas forestales, que el Consistorio espera incrementar con aportaciones del Principado.