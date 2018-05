De Canadá al Oriente, por los fósiles Algunos de los estudiantes canadienses durante la salida de campo a la playa de La Griega. / E. C. «Están fascinados con ver verde y bosque tan cerca de las playas», indicó Gabriela Mángano, la profesora que acompaña a los estudiantes Alumnos de Saskatchewan estudian el paisaje geológico de la costa oriental LAURA CASTRO COLUNGA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:20

Han recorrido más de 6.900 kilómetros para conocer el paisaje de la costa oriental asturiana y el largo trayecto les ha merecido la pena. Por lo menos, así lo asegura Gabriela Mángano, la profesora que por segundo año consecutivo acompaña la expedición de estudiantes de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, que visita la comarca para estudiar su paisaje geológico.

Hasta el próximo 16 de mayo estarán recorriendo diferentes puntos de la costa estudiando los fósiles y huellas de dinosaurios con sus docentes y el equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias (Muja). Ayer hicieron su primera escapada a los bufones de Pría y los arenales de La Griega y Cobijeru. «Están fascinados con ver el verde y el bosque tan cerca de las playas», indicó Mángano. No es para menos, pues estos estudiantes de Geología, de entre 22 y 27 años, viven en el interior de Canadá, rodeados de un paisaje más propio de una pradera fría o una tundra. «Están acostumbrados a un desierto y llegan aquí y se quedan alucinados con las playas, los acantilados y la vegetación. Les encanta», aseveró Mángano.

No es la primera vez que alumnos de Saskatchewan se unen a los de la Universidad de Oviedo para compartir estudios. «Para ellos la experiencia es muy valiosa. Aprenden muchísimo de geología y fósiles, pero también de la cultura local», afirmó su profesora. Los estudiantes del año pasado le recomendaron la experiencia a los de éste, que no dudaron en apuntarse. «Les enganchó y no es para menos. Este paisaje no tiene comparación», aseguró Mángano. Los del 2017 visitaron Asturias en otoño, pero esta vez decidieron hacerlo en primavera en busca de un clima más afable.