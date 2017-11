Cangas de Onís no sacrificará a más animales abandonados en su territorio Minuto de silencio por las víctimas de violencia machista. / JUAN LLACA Durante el Pleno se anunció la incorporación de Jesús Redondo para sustituir a Marifé Gómez, quien renunció al cargo de edil a principios de mes L. RAMOS/J. LLACA CANGAS DE ONÍS. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:21

El concejo de Cangas de Onís será, a partir de ahora, territorio amigo para los animales abandonados, pues ya no se llevarán a cabo nuevos sacrificios. Así lo aprobó la corporación municipal durante el Pleno celebrado ayer por la tarde en la Casa Consistorial. Fue Cangues Puede quien presentó la moción para frenar los sacrificios hasta que se modifique la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales, «actualmente en revisión para instaurar el sacrificio cero de animales de compañía abandonados». Tanto Foro como PP apoyaron la iniciativa de la formación morada y fueron los ediles socialistas los únicos que se abstuvieron en la votación, alegando que «al existir ya una ley autonómica al respecto no está claro si podría haber un conflicto. Estamos de acuerdo con que no se sacrifiquen animales abandonados, pero no se ha aportado ninguna alternativa y no sabemos qué se va a hacer con aquellas mascotas cuyo dueño no aparezca», explicó la portavoz del PSOE cangués, Ana Remis.

Mayor controversia generó otra de las mociones presentadas por Cangues Puede, contraria a la llamada 'ley Montoro' y «en defensa de la autonomía de los ayuntamientos». Tras un breve enfrentamiento verbal entre el portavoz de la agrupación, José Carbonell, y el alcalde y portavoz popular, José Manuel González Castro, la iniciativa no salió finalmente adelante, puesto que los votos en contra de los ediles del PP superaron a los apoyos de Foro, PSOE y Cangues Puede.

La tercera moción de la formación morada sí salió adelante, esta vez por unanimidad. En ella se planteaba solicitar al Principado «la integración de la etapa de 0 a 3, conocida como Educación Infantil, en la Consejería de Educación con el fin de que sea universal y gratuita».

La cuarta moción que se llevó al Pleno de ayer no llegó siguiera a ser votada. Se trataba de una iniciativa planteada por Foro para presentar alegaciones contra el Plan Estratégico de Residuos del Principado. No obstante, la portavoz municipal de la formación, Marina Huerta, retiró la moción puesto que el plazo para presentar alegaciones al plan ya ha concluido.

Minuto de silencio

Hubo tiempo también para recordar a las víctimas de la violencia machista, en cuya memoria todos los presentes en el salón de plenos guardaron un minuto de silencio.

Por último, la sesión de ayer sirvió también para hacer efectiva la renuncia al acta de concejal presentada a principios de mes por la popular Marifé Gómez y anunciar que en su lugar entrará a forma parte del equipo de gobierno Jesús Redondo. Gonzalo Suero será quien reciba las competencias de la exedil.