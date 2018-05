Cangas rechaza dedicar un monolito a sus tres víctimas del nazismo Los concejales del PP de Cangas votaron en contra de rendir un homenaje exclusivo a las víctimas locales del nazismo. / NEL ACEBAL El PP pedía que se recordase a «todas las víctimas de regímenes totalitarios», punto que Cangues Puede emplazaba a otra moción GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 31 mayo 2018, 00:11

Una cuestión de aparente consenso acabó generando ayer posturas enrocadas en el pleno de Cangas de Onís. En el orden del día de la sesión ordinaria se encontraba una moción presentada por el grupo Cangues Puede con la que pretendía que el Ayuntamiento colocase una placa o monolito en Mestas de Con en recuerdo de tres cangueses que perecieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen junto a otras 148 víctimas asturianas. La propuesta defendida por la marca local de Podemos pasaba también por extender la presencia institucional del Consistorio a los actos previstos este año en el campo de exterminio, situado en Austria. «Este año se va a conmemorar la liberación», explicó el portavoz de la formación morada, José Carbonell. En su intervención apuntó, además, que «la deportación no habría sido posible sin el régimen franquista» e instó a cumplir «el deber con la memoria».

Si bien de acuerdo en el fondo de la moción y la condena a la masacre nazi, el equipo de gobierno, en manos del PP, terminó votando en contra por no incluir su enmienda. Pretendían los populares que se ampliase el reconocimiento a «todas las víctimas de los regímenes totalitarios», entre ellas un cangués «fusilado por los Castro» y otra persona del municipio «encarcelada en 1936 por el bando republicano y asesinada poco después», puso como ejemplo el alcalde, José Manuel González Castro. «Creemos que el homenaje se debe extender a todas las personas que murieron por defender los ideales de libertad», insistió.

«Estamos hablando de los nazis, mezclar eso con los campos de concentración no tiene nada que ver», afeó Carbonell al regidor. Con estas dos posturas encontradas, el debate entre ambos llegó a un punto de no entendimiento: Carbonell rechazó incluir la alusión a todas las víctimas y González Castro indicó que en tal caso el grupo popular no votaría a favor de la moción, como efectivamente hicieron. Quedaba así suspendida la propuesta, con los únicos votos a favor de la oposición.

Tres cangueses fallecieron en el campo de exterminio de Mauthausen «El homenaje se debe extender a todos los que lucharon por la libertad», dice el PP

Por su parte, PSOE y Foro trataron de buscar un punto intermedio. «Deberíamos presentar otra moción consensuada entre los cuatro grupos enfocada a todas las víctimas», propuso desde el PSOE la edil Ana Rosa Remis. Desde Foro, Marina Huerta apostó por reconocer primero a las víctimas del nazismo y colocar más adelante otra placa.

Tampoco el consenso llegó en otra de las mociones presentadas por la formación morada, que pedía al equipo de gobierno una despacho dentro del ayuntamiento para los grupos de la oposición. Esa demanda, recordaron tanto populares como socialistas y Foro, se repite desde hace años sin éxito, con unos y otros en el gobierno. «No tenemos espacio físico en el ayuntamiento», indicó el alcalde, si bien se comprometió a «buscar un local» fuera de la casa consistorial.

Arreglo de carreteras

En cuanto a los acuerdos ayer alcanzados, el pleno dio luz verde a conceder la autorización para uso ganadero a tres cabañas en Vega Vieya, la instalación de un cierre en Les Reblagues, la revisión de las tarifas de la estación de bus, la apertura de accesos a la línea eléctrica Cangas-Dobra y la modificación de una ordenanza para cobrar una tasa a un punto de recarga eléctrico.

En el capítulo de ruegos y preguntas, el PSOE se interesó por las previsiones de arreglo de un socavón entre Mestas y Soto de la Ensartal. Desde el equipo de gobierno señalaron que todos los destrozos de los temporales invernales están pendientes de recibir consignación presupuestaria.