Cara a cara con las olas de Hong Kong

El responsable de la selección española de kayak de mar calificó como «muy positiva» la actuación del equipo JUAN GARCÍA Miércoles, 22 noviembre 2017

A las ocho de la mañana de este martes aterrizaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas el equipo español de kayak de mar que, durante el pasado fin de semana, participó en el Mundial Ocean Racing 2017 disputado en Hong Kong. Entre los componentes, dos asturianos, el riosellano Walter Bouzán (14º) y el avilesino afincado en las Baleares, Daniel Sánchez Viloria (16º). Ambos esperaban un resultado mejor, pero las adversas condiciones meteorológicas les mantuvieron alejados de los puestos de cabeza.

El sábado amaneció un hermoso día, «sin viento y sin olas», para la competición femenina. De hecho, dos miembros del equipo español rozaron el medallero: la juvenil Lucía Ferrer fue cuarta y la sub 23 Raquel Bota, quinta. Sin embargo, el domingo se desató un fuerte temporal, «con mucho viento y enormes olas, unas condiciones a las que yo no estoy acostumbrado y que no me favorecen en nada», explicó Bouzán. El de Lloviu suele entrenar en un mar Cantábrico mucho más apacible, «porque la peligrosa barra del puerto de Ribadesella no nos permite salir con olas superiores a los dos metros ya que si lo haces te la juegas», explicó.

En Hong Kong se encontró con olas de hasta tres metros, «olas muy duras que, en un tramo de unos 11 kilómetros, fui incapaz de controlar y de enlazar una con otra, más bien parecía un corcho a la deriva flotando en el agua», añadió el experto piragüista. De hecho, varios participantes fueron rescatados y sus embarcaciones se quedaron flotando al embate de las olas. Superado ese trance, los últimos seis kilómetros fueron más parecidos a las travesías que suele hacer entre Ribadesella y Lastres, «con una ola más corta y pequeña, mucho más divertida, que me permitió defenderme mejor y remontar alrededor de ocho o diez puestos».

Al final, concluyó en decimocuarta posición. Fue el sexto palista europeo y el segundo español, ya que el canario Esteban Medina finalizó en el décimo puesto. Bouzán, acostumbrado a estar en los puestos de cabeza, regresó a casa un poco decepcionado, aunque «contento por la experiencia». Para resarcirse no descarta competir en La Lanzada, otra prueba de surfski que tendrá lugar en quince días en Pontevedra.

No obstante, el responsable de la selección española de kayak de mar en este tercer Campeonato del Mundo Ocean Racing, José María García Riolobos, calificó como «muy positiva» la actuación del equipo nacional en Hong Kong, ya que se consiguió «recortar la distancia» con los rivales australianos y sudafricanos, las dos grandes potencias de la especialidad. En el ‘top ten’ masculino entró un español, Esteban Medina. En el femenino fue la navarra Amaia Osaba quien logró hacer lo propio y finalizar en séptima posición.

Los juveniles Gabriel Cabrera (7º) y Jorge Gascón (9º) también se metieron en el ‘top ten’ de su categoría, al igual que los sub 23 Ignacio Soler (7º) y Jorge Vila del Rosario (9º).