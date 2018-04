Los casos de los juzgados del Oriente continúan bajando, un 13% en 2017 Juzgado de Piloña, en Infiesto, donde en 2017 se registró un aumento de la violencia machista / LLACA Cada día se registran once nuevos casos en Llanes, Piloña y Cangas, este último con una tasa de congestión que supera la media regional GLORIA POMARADA INFIESTO. Lunes, 16 abril 2018, 00:43

La comarca pleiteó en 2017 menos que en la última década. El pasado ejercicio marcó así un nuevo mínimo en la serie histórica, que experimenta desde 2007 una tendencia a la baja en el número de asuntos ingresados en el conjunto de los tres juzgados de la comarca oriental, los de Llanes, Cangas de Onís e Infiesto. El descenso del último ejercicio, cuyo balance ha sido dado a conocer recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se sitúa ya un 13% por debajo del mismo periodo de 2016.

Cada día, se registran en dependencias judiciales once nuevos casos. En total, fueron 3.962 los asuntos ingresados en los tres juzgados, cifra que dista de los 4.558 de 2016 en 596. El descenso no es aislado, pues la comparación de los datos de la última década refleja que la comarca experimenta cada año nuevos descensos. Hace diez años, fueron 6.332 los casos que llegaron a dependencias judiciales, un 37% más que la última cifra registrada.

El mayor salto, no obstante, tuvo lugar entre 2015 y 2016, cuando se registraron 1.382 casos menos. Desde entonces, tanto Llanes como Cangas de Onís se sitúan por debajo del umbral de los dos mil asuntos ingresados, mientras que Piloña ronda los mil. Entre los motivos que explican esta reducción, el CGPJ viene señalando en sus informes la entrada en vigor, en diciembre de 2015, de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determinó que, con carácter general, no se remitirían a los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, como los del Oriente, los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado.

En el partido piloñés los casos penales de violencia machista crecieron un 41%

Por partidos judiciales, Cangas de Onís lidera desde 2013 el ránking de los pleitos judiciales, que en los cinco años previos se había repartido con Llanes. La cifra global del juzgado cangués deja en 2017 1.583 asuntos ingresados y 1.559 resueltos. Le sigue Llanes, con 1.356 casos presentados y 1.351 resoluciones; mientras que Piloña registró, respectivamente, 1.023 y 972 asuntos.

Más colapso que en 2016

La mayor tasa de congestión corresponde así a Cangas, con un 1,36, valor que supera a la media asturiana, fijada en un 1,29. En el segundo puesto de la comarca está Piloña, con un 1,29 y, por último, Llanes con 1,27. Esta variable, no obstante, se incrementa en la comarca oriental respecto al mismo periodo de 2016, cuando esta tasa que refleja el grado de colapso de los juzgados fue del 1,29 en Cangas; 1,18 en Llanes y 1,21 en Piloña.

El balance anual del CGPJ se completa con un análisis por jurisdicciones, siendo la civil la que registró un mayor número de sentencias, decretos y autos. El desglose deja 810 sentencias del orden civil entre los tres partidos judiciales, 1.753 autos y 1.034 decretos. Por su parte, la jurisdicción penal suma 337 sentencias, 1.310 autos y 44 decretos.

En esta última jurisdicción destacan las denuncias por casos de violencia de género, en las que se incluyen delitos como las lesiones, las amenazas y las coacciones. En el último ejercicio fueron 118 los casos registrados, una cifra que rebaja ligeramente los 123 de 2016. Sin embargo, sigue por encima de los datos de 2013, con 92 procesos; 2014 con 95 y 2015 con 112.

Destaca el incremento registrado en el juzgado de Piloña -que atiende también a Nava y Cabranes-, al pasar de los 36 asuntos por la vía penal de 2016 a los 51 de 2017, lo que implica un aumento del 41%. Por su parte, tanto el juzgado cangués como el llanisco rebajan sus cifras a los 37 y 30 casos respectivamente. La media de denuncias por violencia contra la mujer se sitúa un año más en los diez casos mensuales.