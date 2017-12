Cien manifestantes reclaman mejoras en el Desfiladero de la Hermida Los manifestantes iniciaron el recorrido en el acceso al Desfiladero de la Hermida desde su vertiente lebaniega. / PEDRO ÁLVAREZ «Tenemos una carretera con tres siglos de historia cuyo trazado no ha sido modificado en todo este tiempo», señalaron los asistentes a la protesta PEDRO ÁLVAREZ POTES (CANTABRIA). Sábado, 9 diciembre 2017, 01:19

Un centenar de personas se concentraron ayer a las cuatro de la tarde a la entrada del Desfiladero de La Hermida por su vertiente cántabra para reclamar el acondicionamiento del mismo. Los participantes en la convocatoria caminaron durante unos tres kilómetros ataviados con chalecos reflectantes y sin pancartas y contaron con el apoyo de agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico.

Finalizado el recorrido y concentrados en las inmediaciones del Centro de Visitantes de Sotama, Carlos Moreno, coordinador de Vecinos por Liébana, dio paso a Elías Hoyal, arcipreste de Liébana. Antes de comenzar con la lectura del manifiesto, el religioso pidió que se guardase un minuto de silencio «por las víctimas que a lo largo de los años han perdido la vida en este desfiladero». Seguidamente, recordó cómo los vecinos de la zona creyeron «durante años en las promesas que hablaban de mejoras» en la carretera.

«Este desfiladero, tal y como está ahora, es un obstáculo que debe de ser adecuado, porque ahora mismo viola nuestro derecho a la igualdad de oportunidades», agregó Hoyal, quien continuó proponiendo «que apliquen el 155 al Desfiladero de la Hermida y nos lo devuelvan cuando encaje en la Constitución. Tenemos una carretera con tres siglos de historia y cuyo trazado no ha sido modificado en todo este tiempo. En el siglo XIX se construyó pensando en la industria, no en las personas», apuntó, y añadió que «hemos visto cómo las piedras no han dejado de caer, llevándose por delante a amigos y familiares. Ahora, después de la entrada del siglo XXI nos hemos plantado y unido. Somos los dueños de nuestro futuro y reclamamos nuestros derechos», aseveró.

Reforma integral

Hace una semana el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunió en la Delegación del Gobierno de Cantabria con alcaldes de la zona, adquiriendo el compromiso de realizar la mejora integral del Desfiladero con un presupuesto de 60 millones de euros, para dotar de seis metros a la carretera, además de arcenes, construyendo nuevos puentes y mejorando la seguridad en cuanto a los desprendimientos de rocas a la carretera.