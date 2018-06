Ciudadanos critica el «deterioro» del mercado semanal de Parres y teme su desaparición

El grupo local de Ciudadanos Parres considera que el mercado que cada semana alberga Arriondas se encuentra en situación de «agonía». En un comunicado, la formación naranja apunta a que el evento celebrado cada sábado en la villa sufre «un deterioro evidente que parece no interesar a nadie». De «seguir así» y no tomar medidas «urgentes», dicen, «asistiremos a su desaparición». Ciudadanos apuesta por «vincular la compra a la diversión y el ocio», una oportunidad que, consideran, no fue aprovechada durante el fin de semana de la Subida al Fitu. «Los puestos de ropa fueron advertidos por la Policía Municipal de que tenían prohibido vender en el sitio de siempre y que deberían irse a la plaza de La Peruyal, dejando su ubicación habitual al rally. Esto se hizo sobre la marcha y sin consensuar la medida, sin ponerlo en conocimiento de los potenciales compradores o asiduos al mercado. Es lamentable que un día con actividad extraordinaria se trate así a los pocos vendedores que subsisten», dicen.