Ciudadanos Ribadesella cree «extemporáneo» sancionar por setos que invaden la calle Setos en el paseo de Santa Marina, en Ribadesella. / NEL ACEBAL Las multas van de los 80 a los 300 euros y algunos vecinos ya las están recibiendo, dice el coordinador de la formación, Luis Fuentes JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 19 abril 2018, 00:16

Las sanciones a los riosellanos que utilizan setos vivos para el cierre perimetral de sus fincas urbanas y los dejan crecer hasta invadir la vía pública han comenzado a llegar y, con ellas, las lamentaciones. El primero en tener constancia de estas quejas ha sido el coordinador de Ciudadanos Ribadesella, Luis Fuentes, tanto de forma directa como indirecta. Por un lado, uno de los propietarios sancionados le ha trasladado que recibió una multa de 80 euros en su domicilio. Por otro, el propietario de una empresa de jardinería le comunicó el «enfado de sus clientes».

Según explicó Fuentes, el malestar no tiene que ver, en ninguno de los casos, con la cuantía de las sanciones, sino con la época en la que el Ayuntamiento les está obligando a cortar los cierres vegetales. «La poda es en primavera, con la floración y la savia arriba, puede estropear un seto que, a lo mejor, lleva quince años cerrando una finca. Creen que ésta no es la época más indicada para ponerse a podar», afirmó.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha venido informando a los vecinos con cartas personales y bandos públicos sobre cuáles son sus obligaciones y deberes a la hora de cuidar y despejar los cercados vegetales. Como las medidas informativas no resultaron efectivas, el equipo de gobierno presidido por la forista Charo Fernández decidía recientemente tramitar las primeras treinta sanciones. Ciudadanos no duda de que las cartas se enviaron y que los bandos se colocaron, «pero lo recomendable es emplazar la poda en mes de febrero, no en esta época», explicó Fuentes.

La casuística entre los afectados es diversa. Uno de los vecinos sancionados reconoció que se le había pasado el plazo y no puso reparo alguno a la cuantía. De hecho, procedió inmediatamente a podar los árboles que ocupaban la vía pública y que reconoció, «salían hacia la acera». De todas formas «cree que esa poda puede estropear los árboles».

Las multas que se están enviando oscilan entre los 80 y los 300 euros, dependiendo de la gravedad de cada caso en la invasión de las vías públicas. Actualmente, el Consistorio está dando un mes para restituirlas a su estado de normalidad. Si el propietario no responde a este último requerimiento, lo hará el propio Ayuntamiento pasándoles la correspondiente factura.

Atraer turismo asiático

Luis Fuentes también insta al Ayuntamiento de Ribadesella a identificar con códigos QR los puntos de interés turístico más significativos de la villa marinera. Entre ellos, el busto de Agustín Argüelles, el palacio Prieto Cutre, donde se encuentra la casa consistorial, la cueva de Tito Bustillo y los paneles de Antonio Mingote ubicados en el Paseo de la Grúa. En estos últimos la demanda se deriva de que «muchas veces no funciona el dispositivo sonoro del que disponen», apuntó.

El coordinador de la formación naranja cree que esta iniciativa ayudará a captar nuevos visitantes, «sobre todo en el nicho de turistas asiáticos, tan aficionados al turismo cultural y al uso de las nuevas tecnologías». «Se trataría de cautivar al visitante mediante la conectividad con los dispositivos móviles», explicó. Con una simple fotografía en el código QR, el visitante accedería automáticamente a toda la información acerca de los enclaves relevantes de la villa a cualquier hora del día, «así como una galería de fotos o vídeos de los mismos», insistió Fuentes.