La cofradía de Lastres denuncia al Principado por «vulnerar el derecho de igualdad» con el ocle Descarga en el puerto de Llanes de ocle extraído por las embarcaciones pesqueras. / NEL ACEBAL El TSJA ha admitido a trámite un recurso contra la resolución de la consejería de permitir que solo 28 barcos participen en esta costera TERRY BASTERRA LASTRES. Miércoles, 20 septiembre 2017, 04:41

Habían permanecido en silencio hasta ahora, pero eso no significada que estuviesen de acuerdo. De hecho se oponen frontalmente. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la cofradía de pescadores de Lastres contra la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Los llastrinos consideran, y así lo estiman también sus asesores jurídicos, que el Principado ha «vulnerado el derecho de igualdad y oportunidad» por permitir participar en la campaña de extracción de ocle solo a 28 barcos de la región, vetando al resto de los pesqueros asturianos.

Los pescadores llastrinos consideran que el Principado ha «hecho un traje a medida» para estos pesqueros, a los que permite «beneficiarse del oro rojo». Entienden que con el cupo marcado para esta costera, establecido en 4.600 toneladas, ya se fija la cantidad máxima de algas que se pueden arrancar, y no entienden que se permita participar de esta costera solo a 28 barcos en lugar de a todos los que lo deseen, si la cantidad que se puede extraer es la misma.

Desde la cofradía llastrina ya anuncian que, de darles el TSJA la razón, reclamarán a la Consejería de Desarrollo Rural una indemnización en concepto de daños y perjuicios. Anuncian además que están valorando denunciar también por la vía penal a la consejera y al director general de Pesca, a quienes consideran autores de un delito de prevaricación.

«Unos barcos se forran a costa de otros que no pueden participar en esta campaña»En Lastres calculan que esta costera deja 3,45 millones de euros por 1,5 la de la xarda

«Se vulneran los derechos de igualdad y oportunidad. Nuestra asesoría jurídica ve indicios de delito en la resolución de la consejería que regula la extracción de ocle. De la manera en la que lo han hecho unos barcos se forran a costa de los demás que no pueden participar de esta campaña. El gelidium es un recurso que debería ser para todos los pesqueros asturianos que cumplan los requisitos», manifiesta Pedro Santos Llera, portavoz de la junta directiva de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Lastres, donde ocupa también el cargo de secretario.

Santos compara esta costera con la de la xarda. «Con el verdel fijan una cuota y podemos salir todos los barcos que cumplen los requisitos a faenar hasta que se alcance el cupo. Con el ocle, en cambio, marcan un límite pero solo dejan que vayan 28 pesqueros, a los que benefician sobre el resto. Deberían poder participar todos los que quieran y no limitar los derechos de unos frente a otros. Es un atropello a los pescadores asturianos», clama el de Lastres.

Santos afirma que la misma incidencia va a tener en los fondos marinos que participen los 28 barcos autorizados o que sean más, ya que la cantidad a arrancar de ocle autorizada es la misma. Señala en este sentido que la recaudación prevista por esta costera es de 3,45 millones de euros a repartir entre menos de 30 embarcaciones, mientras que en la xarda la facturación la fija para el conjunto de Asturias en cerca de millón y medio de euros, en función del cupo anual, «y sigue siendo rentable y eso que dura 9 días y participan cerca de 150 barcos».

Incidencia del arranque

Otro aspecto con el que no están de acuerdo en Lastres es con el hecho de que en el sector cuatro, el que va desde Cabo la Mar hasta Tinamayor y que tiene un cupo de 1.300 toneladas, solo se permita extraer ocle a ocho barcos de los puertos de Llanes, Bustio y Ribadesella, mientras que en los otros tres sectores puedan actuar las otras 20 embarcaciones autorizadas hasta alcanzar la cuota establecida en 3.300 toneladas.

«Si lo que quieren es limitar las zonas deberían haber hecho un plan de explotación, como pasa en el percebe, para que trabajen en cada sector los barcos de los puertos de esa área», señala el portavoz de los pescadores llastrinos. Esto implicaría que en el sector cuatro solo podrían arrancar ocle los barcos de Llanes y Bustio, mientras que en el tres, que va desde la ría de Villaviciosa hasta Cabo la Mar, estarían autorizados a actuar los de Lastres y Ribadesella.

«No buscamos que se limite el arranque solo a unos barcos. Queremos que todos los pescadores tengan los mismos derechos y, o está abierta la campaña para todos, o está cerrada», recalca Santos, quien considera «una injusticia» la decisión de la consejería.

Los pescadores de Lastres no quisieron adherirse al recurso presentado por Avall «porque no estábamos a favor de que se paralice toda la costera» que concluye a finales de este mes para no afectar a otros colegas. Pero, al igual que el colectivo vecinal, no tienen duda de que el arranque genera un impacto. «En el ocle hay larvas de peces y crustáceos. Puede que no sea tan perjudicial su extracción, pero vemos bien que se hagan estudios sobre sus efectos», señala.

Dos barcos con base en el puerto de Lastres participan en la costera del ocle. A otros dos se les denegó la solicitud y han iniciado también acciones judiciales contra la consejería por este motivo al considerar que la decisión no se apoya en criterios objetivos.