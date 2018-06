El colectivo de mujeres pide medidas de seguridad a los consistorios para las fiestas Integrantes de la Asociación de Muyeres Rurales durante la jornada de presentación, ayer en la sala polivalente de Infiesto. / JUAN LLACA ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Domingo, 1 julio 2018, 00:37

El colectivo de Muyeres Rurales del Oriente se presentó ayer en Infiesto con la organización de unas jornadas que han servido de punto de encuentro para comenzar a establecer lazos entre los diferentes municipios. La asociación nace de la necesidad de visibilizar la importancia de las mujeres del medio rural de la comarca, promoviendo la igualdad de derechos y estableciendo un entorno de participación que impulse acciones para convertir los municipios orientales en un reducto seguro, donde lacras como la violencia machista no tengan lugar para crecer.

La situación, sin embargo, no es fácil. Denuncian la falta de recursos a la hora de dar protección a las mujeres que sufren el acoso o el maltrato. Y ponen el acento en la carencia de asesoras de la mujer. «Actualmente creemos que con una asesora en Llanes y otra en Nava no se puede dar cobertura a toda la comarca, estamos en situación de carencia», comentó una de las portavoces del colectivo, Julia García. En su opinión, se trata de una figura fundamental para asesorar y atender a las mujeres maltratadas o en riesgo «y lo lógico es que hubiese una en la mayor parte de los concejos orientales, al menos los más poblados».

Pese a la visibilización de esta lacra en los últimos años, los datos recientes apuntan a que lejos de descender, este tipo de casos siguen en aumento, por lo que desde este colectivo se solicita más implicación de los ayuntamientos.

En este sentido, la asociación trabaja igualmente en la creación de una red que dé seguridad a las mujeres en casos de celebraciones y fiestas multitudinarias. «La época de verano es un momento propicio para estas festividades y también para que se produzcan casos de acoso o de violencia sexual, como estamos comprobando», añade la portavoz, señalando que su primera intención «fue la formación de una unidad de mujeres que pudiese prestar este apoyo y asesoramiento, portando brazaletes morados en este tipo de eventos».

Sin embargo, «somos un colectivo modesto, con unas pocas asociadas en cada municipio, así que hemos decidido solicitar a los ayuntamientos que colaboren con la colocación de carteles en los que se recojan lemas y mensajes en contra de la violencia machista y donde las mujeres se puedan sentir seguras».

El objetivo es que estos carteles se instalen en bares donde los camareros o trabajadores puedan prestar apoyo a las mujeres que lleguen a sufrir un caso de acoso o agresión. «Lógicamente no estamos pidiendo que estos trabajadores se comprometan de ninguna forma ni que tengan que adoptar una labor que no les corresponde, simplemente de que estén ahí, que les den apoyo y que puedan llamar a un teléfono de emergencias, como el 112, para solicitar la atención necesaria», explica García, recordando que desde una asociación como la suya, «no podemos abarcar más, porque no tenemos disponibilidad, pero al menos las mujeres que asistan a estas celebración se podrán sentir algo más seguras y apoyadas; sería un apoyo primario».

Descenso del Sella

La Asociación de Muyeres Rurales del Oriente ya ha comenzado a abordar esta propuesta con algunos ayuntamientos y consideran que debería implementarse de forma especial en un evento multitudinario como es el Descenso del Sella.

La situación generada con la sentencia dictada por el caso de 'La Manada' y la posterior puesta en libertad condicional de los cinco acusados genera un gran malestar y disgusto en el colectivo. No dudan desde el nuevo grupo de mujeres del Oriente en hablar de «insulto, vergüenza y provocación» y lamentan que el sistema judicial esté dejando «un mensaje de impunidad, sentimos que la justicia no nos está amparando».