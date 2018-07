El Colegio de Arquitectos no ve «claros» los objetivos del PGO de Llanes El documento de prioridades propone para Llanes «consolidación» frente a crecimiento. / NEL ACEBAL Echan en falta la «concreción» de metas para cada clase de suelo y lamentan que el plazo de sugerencias «haya sido el estrictamente legal» GLORIA POMARADA LLANES. Lunes, 2 julio 2018, 00:25

El documento de prioridades del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes carece de «claridad» en la definición de sus objetivos. Es la conclusión alcanzada por el Colegio de Arquitectos de Asturias y presentada en forma de sugerencia en el primer periodo de alegaciones, cerrado la pasada semana con un total de 270 consideraciones. En un documento dividido en dos partes -una primera relativa al análisis del 'embrión' del PGO y un anexo con reflexiones sobre las «nuevas maneras de hacer planeamiento» ya elaborado en 2015- el grupo de trabajo específico para el concejo reseña debilidades en tres campos. La «parte más coja» es la relativa al qué pretende hacer el cuatripartito en Llanes. Un ejemplo es la alusión a «cuestiones generales» como el desarrollo sostenible, «palabras que están casi vacías de significado», dicen.

«No está clara la meta, no se sabe muy bien hacia dónde quieren llevar», apuntan desde la vocalía de Urbanismo, donde «preocupa que digan qué objetivos hay para Llanes, para el suelo urbano o para el no urbanizable». Esa clarificación de objetivos, abundan, debe estar fijada «desde el minuto uno para saber a dónde vamos e ir con seguridad. Y sobre todo para que los ciudadanos puedan decir si quieren ir hacia ahí o hacia otro sitio». La participación es precisamente una de las cuestiones alegadas por el Colegio de Arquitectos, que lamenta que el plazo de presentación de sugerencias «haya sido el estrictamente legal». «Da un poco de pena en un ayuntamiento que está tan comprometido con la participación», lamentan, pues con un periodo más amplio «hubiéramos tenido todos más tiempo para analizar el documento y presentar sugerencias».

Desde que se hiciese público el documento de prioridades a mediados de mayo, el modelo económico esbozado y el futuro de enclaves conflictivos como La Talá han sido dos de los puntos que más dudas han suscitado. Una de las sugerencias de Avall aludía específicamente a La Talá, para la que propone una clasificación como «suelo no urbanizable de costas». En el primer borrador del PGO, su futuro no aparece despejado. «Es una cuestión estratégica abordarlo desde el principio o no. Hay ayuntamientos y equipos redactores que pueden decidir meterse en los charcos más complejos desde el principio o consensuar primero las cuestiones generales y luego hablar de lo problemático», explican desde el Colegio. Sobre el modelo económico perfilado en el documento de prioridades, que apunta a una recuperación del sector primario, entienden los arquitectos que «se hagan meros apuntes», al no existir en esa fase «datos para que se haga un análisis serio y riguroso».

Enfoque de género

El tercer punto de los señalados en las alegaciones corresponde al urbanismo de género, un enfoque que «echan de menos». «Tiene que estar sobre la mesa desde el minuto uno porque afecta al modelo territorial», señalan desde la vocalía de Urbanismo, que recuerda que «hay sentencias judiciales de hace ya un par de años que vienen defendiendo que los planes generales tienen que incorporar una evaluación de impacto de género».

En la nueva fase que ahora se abre, que debe concluir con la redacción del documento de aprobación inicial, el Colegio de Arquitectos reitera su voluntad «de colaborar con el Ayuntamiento y el equipo redactor», dada la «necesidad acuciante» de que Llanes disponga de PGO. Hasta la fecha, indican, no han existido contactos.