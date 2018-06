La colocación del último puente evitará más cortes totales en La Hermida Varios operarios terminan de colocar el último puente del Desfiladero de La Hermida, lo que evitará más cortes totales. / PEDRO ÁLVAREZ La carretera que conecta Panes con Cantabria se reabre hoy con la previsión de que las interferencias en el tráfico sean parciales PEDRO ÁLVAREZ LA HERMIDA (CANTABRIA). Viernes, 29 junio 2018, 00:22

En La Hermida se colocaba ayer el tablero del último de los cuatro puentes que se han ampliado en la N-621 a su paso por el Desfiladero. Tras esta actuación está previsto que hoy, a partir de las 13 horas, se abra de nuevo la circulación al tráfico rodado por todo el trazado. En esta obra, recordó el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Zuluaga, «el Ministerio de Fomento está invirtiendo más de siete millones de euros y además está acompañada de otra actuación de emergencia, que supone la mejora de todas las redes de las mallas, instaladas en los taludes del Desfiladero, donde se están invirtiendo tres millones para evitar la caída de piedras a la calzada».

Fernando Hernández, Jefe de Demarcación de Carreteras de Cantabria, se mostraba muy satisfecho por los trabajos realizados durante estos meses de construcción de los cuatro nuevos puentes de la carretera del Desfiladero, recordando que «esta actuación forma parte de una obra que actúa en seis tramos de carretera, mejorando las curvas más angostas, pero sobre todo los cuatro puentes sobre el río Deva». Con respecto a los puentes, dijo que «se han construido de la forma más respetuosa posible, pero han sido inevitables los cortes de carretera. Se han ejecutado los tableros fuera de la calzada, para luego desplazarlos, evitando así un mayor tiempo de cortes». Señaló también que «lo que se consigue con las actuaciones concretas de los puentes es mejorar ostensiblemente los radios de entrada y salida, ensanchando mucho la calzada, por lo que se podrá circular sin interrupciones, lo cual antes era imposible por la estrechez y por estar construidos en ángulo recto, con curva y contra curva».

Con respecto a los tableros colocados en las plataformas de los puentes dijo que «se han construido fuera mediante vigas de 28 metros de longitud, colocando el tablero que pesa 275 toneladas, en una operación compleja». También puntualizó que «los puentes antiguos, de belleza y singularidad importante, no sufren en absoluto, porque estas nuevas estructuras se apoyan directamente en unos pivotes que se han hecho en la roca y por eso la estructura antigua no sufre sobrecargas». Igualmente, manifestó que «las escolleras provisionales construidas no se van a mantener solamente en el puente de Lebeña, ya que hay un camino por debajo. El resto se retirarán, quedando la ribera del río como estaba. Hay que tener en cuenta que la declaración de impacto medioambiental ha sido muy estricta por encontrarnos en un paraje singular», agregó el cántabro.

Hasta ahora se han ejecutado obras para crear cuatro nuevos puentes, tres de ellos en Cantabria y otro más en Asturias: el puente de Estragüeña, situado a tres kilómetros de la capital de Peñamellera Baja. Las obras se efectuaron a finales del mes de mayo y provocaron cortes totales en la N-621 que incomunicaron durante varias jornadas las localidades de San Esteban y Cuñaba. Está previsto que a lo largo de este año el Estado licite nuevas fases de las obras.