Concluyen sin éxito las labores de búsqueda de Emilio Peláez en Llanes Varios voluntarios y un bombero rastrean El Allende. / JUAN LLACA El dispositivo de rastreo contó durante ocho días con decenas de efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios para dar con el varón de 85 años L. RAMOS LLANES. Lunes, 2 abril 2018, 00:44

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) daban ayer por la noche por finalizado el dispositivo que durante ocho días les llevó a peinar la pequeña localidad llanisca de El Allende y su entorno para tratar de localizar a Emilio Peláez. Este llanisco de 85 años y con principios de alzheimer desaparecía en la tarde del pasado 24 de marzo, sábado, después de salir a cebar a sus gallinas. Fue su propio hijo quien, al comprobar que el hombre no regresaba a casa, dio la voz de alarma minutos antes de las nueve de la noche.

Concretamente, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibía el aviso a las 20:57 horas y, de forma inmediata, ponía en marcha un dispositivo que se prolongó hasta la jornada de ayer y en el que participaron el Jefe de Bomberos de la Zona Oriental con los efectivos de Bomberos del SEPA, de los parques de Llanes y Cangas de Onís, además del Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado del organismo autónomo, la Unidad Canina de Rescate, voluntarios de Protección Civil de Llanes, Guardia Civil, GREIM, efectivos de la Guardería de Medio Natural y vecinos de la zona que quisieron sumarse a las labores.

Durante estos ocho días de búsqueda los grupos rastrearon no solo la localidad de El Allende, sino varias zonas del entorno, peinando un radio de más de tres kilómetros alrededor del domicilio del desaparecido. Durante el pasado jueves los efectivos de Bomberos también rastrearon el cauce del río Bedón, entre Puente Nuevo y la playa de San Antolín a bordo de una lancha neumática. Asimismo en los últimos días la búsqueda se amplió a la zona de La Malatería y ayer los trabajos se centraron en el entorno de Rales y Escobio, de Puente Nuevo a Riocaliente, Cerrogrande y las isletas del río Bedón, además de las playas del concejo llanisco. Lamentablemente, la búsqueda no ha dado sus frutos y los participantes no lograron hallar ninguna pista de Emilio.