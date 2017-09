La consejería recuerda que la costera se pactó con la federación Jueves, 21 septiembre 2017, 04:06

La Consejería de Desarrollo Rural no ha querido contestar a la demanda presentada por la cofradía de Lastres contra la resolución que autoriza la extracción de ocle a solo 28 barcos de la región. Pero sí ha manifestado que las condiciones de la costera se acordaron con la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, de la que Lastres no forma parte. Los pescadores de este puerto oriental estiman que el Principado ha vulneado el derecho de igualdad al no permitir que participen en ella todos los barcos que así lo quieran, como ocurre con la xarda.