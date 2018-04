El Consistorio de Ribadesella rechaza de nuevo la oficialidad del asturiano Los concejales de Ribadesella votan durante la celebración de un Pleno. / JUAN LLACA Pueblu se quedó también sin respaldos a la hora de reprender al gobierno municipal por «incumplir continuamente» la toponimia del concejo JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Lunes, 2 abril 2018, 00:44

La corporación municipal del Ayuntamiento de Ribadesella sigue sin dar su apoyo a la oficialidad de la llingua asturiana. El último rechazo se formalizó durante el pleno ordinario celebrado esta pasada semana. En el mismo, y a propuesta de Pueblu, se incluyeron tres mociones vinculadas al asturiano. Las tres fueron refutadas de igual manera. Pueblu pidió el apoyo de la corporación a la oficialidad de la llingua, así como su adhesión a la manifestación por la oficialidad prevista para el próximo 21 de abril y además propuso reprender al equipo de gobierno (Foro Asturias) ante sus «continuos incumplimientos» de la toponimia oficial del concejo, pero ninguna de sus propuestas salió adelante.

La votación fue tan ajustada que requirió de una segunda ronda en la que se mantuvo el empate. Solo votaron a favor de las tres propuestas los dos concejales de Pueblu. Solo lo hicieron en contra los dos ediles del PP. El resto, Foro, PSOE y la concejala no adscrita se abstuvieron. Ante el reiterado empate, ninguna de las tres quedó aprobada. El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, lamentó y rechazó la actitud de los ediles conservadores porque, según reconocieron, optaron por el no sin haber leído las mociones, ya que éstas solo se presentaron en llingua asturiana.

Pueblu suele presentar todas sus mociones en las dos lenguas, pero como éstas estaban relacionadas con el «hecho diferencial» de la llingua decidieron hacerlo en una, «cosa a la que tenemos derecho en función de la Ley de uso de Asturianu», aseguró Cangas. Y añadió que el argumento del PP fue que, «como no venían en español, no las habían leído y no las pensaban votar, algo que me parece una falta de respeto mucho mayor que la que nos querían imputar a nosotros por haberlas presentado en una sola lengua».