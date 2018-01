El Consistorio riosellano defiende el servicio de recogida de basura «Todos los contenedores se lavan una vez en temporada baja y dos más en temporada alta», aseveró el concejal Enrique Gancedo JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:08

Las críticas de Ciudadanos al servicio de recogida de basura del Ayuntamiento de Ribadesella han tenido respuesta por parte del concejal responsable del área. Enrique Gancedo no negó que la empresa contratada pueda cometer errores, «porque todos cometemos fallos», pero añadió que «éste no es el caso». En primer lugar, aclaró que el Consistorio no recibió ninguna queja vecinal sobre la falta de limpieza y conservación de los contenedores de la zona rural y que «si se ensucian es porque están destinados a recoger basura» y porque algunos vecinos «depositan en ellos lo que no deben». Aún así, «todos los contenedores se lavan una vez en temporada baja y dos veces en temporada alta», aseguró. Y es más, «cada vez que viene el camión lava-contenedores a Ribadesella se dispara un GPS y queda registrado todo su recorrido», explicó.

Gancedo señaló que «antes de acusar a una empresa de incumplir su trabajo se debe primero leer los pliegos del contrato» e indicó que todos los vehículos adscritos al servicio de recogida de basura disponen de un GPS que «permite ejercer un seguimiento diario» del trabajo realizado. «Es más, están recogiendo restos de poda, de siega o basura a granel, cuando estos materiales deben llevar otro tratamiento. Así que de FCC no puedo decir nada mal», añadió. También puso como ejemplo lo que ocurre con el servicio de recogida de enseres. Éste se realiza cuatro veces al mes y «siempre recogen todo lo que se encuentran, aunque no haya sido notificado previamente».

Sobre la situación en que se encuentra uno de los puntos de recogida de basura de Meluerda, Gancedo dijo desconocer el problema y prometió estudiarlo para dar una solución que pasaría por adecuar el vial para evitar que el agua se acumule.