La construcción en Barro, Celorio y Poo exigirá un estudio previo de cada caso Edificaciones junto al mar en Barro, uno de los núcleos a los que el futuro PGO prevé aplicar una protección especial. / JUAN LLACA El PGO de Llanes propone para la costa arquitecturas «tradicionales» y limita la nueva obra a «opción» que se someterá a «análisis de las necesidades» GLORIA POMARADA LLANES. Martes, 22 mayo 2018, 00:07

«Redefinir» el ordenamiento urbano de la costa llanisca sobre la base de que en el concejo impera ya «un soporte o modelo territorial previo» que determina su actual morfología. Con esa vocación ajustada a la normativa y realidad existentes aborda el documento de prioridades del Plan General de Ordenación (PGO) la estrategia a seguir en el litoral, un espacio que define como «complejo» y no exento de «tensiones». La franja costera es de hecho el espacio del municipio donde «se produce la mayor concentración de actividad, población y asentamientos con funciones y estructuras urbanas», apunta el texto, que en su línea de «recuperación de identidad» le dedica un apartado específico a la estrategia litoral.

Tres son las propuestas que establece el equipo redactor: preservar las características originales de los pueblos, regular la arquitectura de los edificios y garantizar que existan espacios sin construir. En este sentido, recuerda el documento la necesidad de garantizar «canales visuales» que «relacionan las estructuras habitadas con el mar». En cuanto a los tipos constructivos, aboga el futuro PGO por una regulación «rigurosa» que recupere las «volumetrías tradicionales» de los inmuebles.

Sobre el crecimiento, fija el documento de prioridades que no debe «relacionarse directamente con la expansión» y cataloga las nuevas construcciones como una «opción urbanística» que deberá someterse a «un análisis equilibrado de las necesidades y dinámicas poblacionales, inmobiliarias y de oportunidad». Extiende también ese examen a las demandas «diferenciadas» de la primera y la segunda residencia.

Prestará atención a la demanda «diferenciada» entre primera y segunda residenciaLa propuesta parte de un «diagnóstico consensuado» mediante «participación», recoge

La evaluación sobre la conveniencia de crecimiento llegará al caso por caso en las localidades de Barro, Celorio y Poo, donde el germen del futuro PGO recomienda delimitar «estrictamente los ámbitos de actuación a partir de la consolidación de vacíos». Así, se establecerán «áreas de protección que impidan el desarrollo de actuaciones urbanas de nueva implementación», que obligarán «en cada caso a la realización de un estudio de adaptación al entorno, donde se introducirán las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia sobre el territorio de la nueva construcción, que asegure el respeto al empleo de las tipologías y condiciones volumétricas de la zona». También aquellas edificaciones con uso distinto al residencial, como el hotelero, estarán sujetos a un «análisis de la incidencia de su implantación en el núcleo, en cuanto a carga sobre las redes viarias y las dotaciones».

La «figura de protección» estará incluida en el catálogo urbanístico, actualmente en tramitación, y dotará a los tres núcleos de «normativas que no permitan su reconversión al hecho urbano con simples modificaciones puntuales». Ese celo añadido se aplica precisamente sobre un núcleo como Barro, donde se encontraba el derribado hotel Kaype, cuya parcela aparece recogida en la cartografía de «situación de partida» como «ámbito a instrumentar», pendiente aún de definición.

POLA y PESC «cuestionables»

El respeto al entorno y el paisaje, uno de los ejes que vertebran el documento de prioridades, se aplica también a la costa, si bien recuerdan los redactores que la cuestión goza ya de una «elevada» protección mediante la normativa supramunicipal del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC). No obstante, el futuro PGO de Llanes apuesta por extender el modelo protector al considerar «cuestionables» determinados bordes urbanos del POLA y el PESC. Dos son los tipos de suelos urbanos que plantea el documento, los «materialmente consolidados» y «aquellos suelos con procesos avanzados en curso de urbanización y ocupación que podrían entrar en la lógica legal de los urbanos no consolidados».

La propuesta de ordenación, dice el equipo redactor, «no parte de modelos teóricos o estrategias apriorísticas que no se funden en las realidades de Llanes», sino que se basa en un «diagnóstico consensuado participativamente». De ese estudio de la realidad del concejo, continúan, «no se desprenden conflictos o amenazas acuciantes para su funcionamiento como complejo urbano ni territorial».