Cruz Roja fomentará el respeto a los socorristas en Llanes Pruebas de socorrismo ayer en el Sablón, en Llanes / JUAN LLACA La entidad valora la nueva ordenanza que les permite denunciar infracciones, pero apunta a que el problema pasa por «educación social» G. P. LLANES. Domingo, 17 junio 2018, 00:29

Cruz Roja acompañará este verano su labor al frente del salvamento de trece arenales llaniscos con talleres orientados a la concienciación sobre el papel del socorrista. Así lo adelantaban ayer desde la entidad, coincidiendo con la jornada de pruebas para acceder a un puesto en el servicio. «En las playas no tiene que haber cada vez más socorristas, tiene que haber más información», explicó David del Valle, director de Socorro y Emergencias de Cruz Roja.

En Llanes, único concejo junto con Soto del Barco donde la entidad presta el servicio, el Ayuntamiento aprobaba este año una ordenanza que permitirá a los socorristas denunciar -a título personal- a aquellos bañistas que no respeten sus indicaciones. «Las ordenanzas no dejan de ser una herramienta, pero no quiere decir que vayan a cambiar las actitudes de los usuarios, es una cuestión de educación social», señaló Del Valle. No obstante, desde Cruz Roja recuerdan que «la gran mayoría» de los bañistas «se comportan modélicamente». No fue el caso de la playa de Cue, donde este año se ha retirado el servicio tras el rechazo generado el pasado verano. El concejal de Playas, Javier Ardines, recordaba esta misma semana que los profesionales «recibieron amenazas y aparecieron pintadas contra ellos».

A la espera de las pruebas que les depare la temporada, más de medio centenar de aspirantes a socorrista afrontaron ayer su examen final: un recorrido de 400 metros a nado por la playa del Sablón y un control teórico de sus conocimientos. Los resultados se computarán junto a su currículum a la hora de seleccionar a los 45 profesionales que desempeñarán el servicio a partir del 2 de julio y hasta el 2 de septiembre. Serán 39 socorristas, dos coordinadores y cuatro patrones de embarcación.