Desaparece la Virgen de las Nieves del Urriellu Un casco sustituye a la Virgen. / MARIOKURCO BLANCO Los escaladores que ascendieron el domingo no encontraron la imagen. Se especula con que alguien se la haya podido llevar TERRY BASTERRA Llanes Lunes, 18 septiembre 2017, 21:29

La Virgen de las Nieves ha desaparecido de la cima del Urriellu. La noticia ha generado gran repercusión entre los escaladores que ascienden al Picu y desde el refugio asentado en la base del Naranjo de Bulnes tratan de dar con quiénes fueron las personas que pudieron bien llevarse, bien lanzar desde la cima esta imagen de 13 kilos y realizada en roca caliza por los artesanos de la cantería Cardín, situada en la localidad canguesa de Las Rozas.

La voz de alarma la ha dado Mario Blanco Pascual, guía de montaña, que el domingo ascendió al Urriellu con una pareja de León. «Cuando llegamos nos encontramos que no estaba. No soy religioso, pero siempre que subo a esta cima me gusta darle un beso a la Virgen. La estuve buscando para ver si la podía haber tirado el temporal pero no la encontré por ningún sitio», explicaba este guía, quien apuntaba que «el jueves pasado, antes del temporal, subió gente que se sacó una foto con la Virgen». El domingo cuando llegó ya no estaba.

Sergio González Bada, guarda del refugio, avanzaba este lunes que «estamos mirando quiénes pudieron ascender antes de que entrase el temporal, para intentar localizar a los últimos que subieron e intentar de dar con el que la quitó de allí». El guarda indica que hay varias teorías sobre lo que le ha podido pasar a la imagen. Una de ellas es que cayese al vacío a causa del temporal. «Bajaron mucho las temperaturas y nevó. Puede que el agua se convirtiese en hielo y resbalase a causa del viento, pero es algo que nos parece raro que haya podido ocurrir», señala. Por eso se decanta más por que alguien o la haya tirado o se la haya llevado. «La anterior realizó muchos viajes en los 90 y aparecía luego. Igual ocurre lo mismo, aunque en aquellos años cuando la bajaban solían devolverla a su sitio en el mismo día», recuerda González Bada, quien comenta también que entre los montañeros se especula con que «se la ha podido llevar un escalador para cumplir una promesa». Se refieren estos rumores a un joven de Cangas de Onís que, supuestamente, habría cogido la imagen de la Virgen de las Nieves para llevársela a su madre enferma con la intención de devolverla a la cima del Urriellu en unos días. El guía Mario Blanco duda que se la haya podido llevar una sola persona «porque la Virgen pesa lo suyo y en la bajada hay que rapelar».

Cuatro imágenes

Esta Virgen fue colocada en junio de 2014 gracias la iniciativa Pedaladas Solidarias. Decidieron que la pieza no iba a estar fija, sino que se podría levantar para que los escaladores que hiciesen cumbre y lo deseasen pudiesen fotografiarse con ella. «Es un emblema del Urriellu», recalcaba este lunes González Bada, afirmación que compartía Blanco Pascual.

A lo largo de los últimos 53 años han sido cuatro las imágenes de la Virgen de las Nieves que han coronado la cima de la montaña asturiana más internacional. La primera se colocó en 1954 para conmemorar el cincuenta aniversario de la primera ascensión al Picu y que fue realizada por Pedro Pidal, y Gregorio Pérez ‘El Cainejo’. Pesaba 50 kilos.

En la década de los 70 esta figura fue sustituida por otra reproducción de menor peso y tamaño y cuya colocación se atribuye al Grupo de Montaña Tajahierro, de Santander. Esta segunda imagen desapareció a mediados de 2010. Unos meses después, en septiembre de aquel año, se colocó una nueva Virgen que desapareció de nuevo una semana después. La última se puso en junio de 2014.